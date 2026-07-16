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Celik, clamoroso retroscena: la Roma aveva già firmato il rinnovo, ma il turco ha scelto la Juventus

Guido Rufino
Pubblicato 26 secondi fa il 16/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Celik, clamoroso retroscena: la Roma aveva già firmato il rinnovo, ma il turco ha scelto la Juventus

L’addio di Zeki Celik alla Roma continua a far discutere. Il passaggio del terzino turco alla Juventus è arrivato a sorpresa. 

Contratto firmato dalla Roma

L’operazione che ha portato Celik alla Juventus si è chiusa in maniera inaspettata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Roma aveva effettivamente raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto e aveva anche firmato i documenti necessari per formalizzare il rinnovo.

Il retroscena della trattativa

Il dettaglio decisivo, però, riguarda la controfirma del giocatore. Il turco, infatti, non avrebbe mai rispedito alla Roma i documenti firmati, lasciando così aperta la possibilità di valutare altre proposte. A quel punto è arrivato l’inserimento della Juventus, che ha convinto il calciatore a cambiare direzione e unirsi alla squadra di Luciano Spalletti.

Una beffa per i giallorossi

La Roma si è quindi ritrovata a perdere un giocatore che sembrava ormai confermato per la nuova stagione. Una situazione paradossale per il club, che aveva già completato la propria parte dell’accordo ma non ha potuto impedire il sorpasso bianconero. Celik lascia così la Capitale a parametro zero dopo tre anni in giallorosso e una trattativa di rinnovo sfumata proprio sul più bello.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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