Rebus Dovbyk: futuro incerto, idea Villarreal

Dovbyk ha festeggiato il suo ventinovesimo compleanno con tanti dubbi. La Roma cerca acquirenti, il Villarreal ha mostrato interesse.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Ventinove candeline e un futuro tutto da scrivere. Dovbyk ha festeggiato ieri il suo compleanno con un pensiero rivolto alla Roma, ringraziando il club per gli auguri pubblicati sui social, ma dietro i sorrisi di circostanza si nasconde una situazione tutt’altro che definita.

Perché l’attaccante si prepara a presentarsi il 13 luglio a Trigoria per l’inizio del ritiro ma senza alcuna certezza sul futuro. La domanda è chiara:rappresenta ancora una risorsa tecnica su cui investire oppure è un diventato un peso da alleggerire in vista della rifondazione offensiva? Un interrogativo che accompagna le strategie giallorosse da mesi e che oggi torna prepotentemente di attualità.

Il segnale più evidente arriva dalle idee del tecnico che immagina un reparto offensivo diverso, più dinamico e aggressivo, e vorrebbe affiancare aun profilo con caratteristiche differenti da quelle dell’ucraino.

Dopo l’addio vicino di gennaio ora il mercato inizia a bussare alla sua porta: dalla Spagna arrivano segnali concreti: il Betis Siviglia ha effettuato un sondaggio esplorativo mentre il Villarreal potrebbe affondare il colpo. Dovbyk conserva ancora un valore residuo di 23 milioni e un’eventuale operazione dovrà tenere conto di questo aspetto. La formula che potrebbe sbloccare la situazione è quella del prestito con obbligo.