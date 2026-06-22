Per Greenwood subito 20 milioni, poi un affare a rate

La Roma è pronta a formulare la sua offerta per Greenwood. Il Marsiglia non abbassa le pretese, ma i giallorossi hanno l’accordo col calciatore.

La Repubblica (M.Juric) – La Roma su Greenwood ha smesso di sognare e ha iniziato a fare i conti. Gasperini lo ha indicato come il primo colpo per la sua rosa da Champions. Il profilo ideale, attaccante totale, ambidestro, capace di giocare ovunque nel reparto offensivo. Il tecnico ha alzato la cornetta e l’ha chiamato di persona, chiedendogli pazienza; il vicepresidente Ryan Friedkin ha parlato con il padre agente, spiegando nei dettagli il progetto giallorosso. Il corteggiamento è finito, Greenwood ha detto sì: contratto da 5 milioni a stagione destinato a salire col passare degli anni. Il giocatore vuole la Roma, la Roma vuole il giocatore. Il problema, come sempre, sta nel mezzo.

Lì c’è il, che ha bisogno di fare cassa e non abbassa le sue richieste:. E c’è una data che è come un macigno, il 30 giugno, perché dal primo luglio scatta una clausola rescissoria di 60 milioni di euro e i francesi non intendono scendere da quella cifra. Anche perché, nonostante la bastonata della Uefa, hanno tutto il prossimo anno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.

La strategia del nuovo ds Tony D’Amico è quella di avvicinarsi alle richieste senza toccare la quota massima: 15-20 milioni subito e il resto spalmato sulle prossime due-tre stagioni. Una formula che fa contenti tutti. Dopo le vicende personali, Greenwood a Marsiglia è rinato segnando 48 gol in due stagioni e la Premier lo ha messo nuovamente nel mirino con Arsenal e Tottenham che sono tornati ad interessarsi a lui. C’è anche il Fenerbahce. Così come l’Atletico Madrid che in primavera aveva chiesto informazioni.

La Roma, intanto, accelera. In campo è sceso anche il presidente Dan Friedkin, contattando personalmente il patron del Marsiglia, Frank McCourt. Giugno corre veloce verso il suo ultimo giorno. Tra rinnovi, settlement agreement e l’acquisto più oneroso della storia della Roma. Quello che potrebbe diventare Mason Greenwood.