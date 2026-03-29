Dybala, relax tra le vie di Roma con la famiglia

In una tranquilla domenica di sosta per le nazionali, Paulo Dybala si rilassa per le strade di Roma con la famiglia.
L’attaccante argentino, alle prese con la riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al menisco, ha approfittato della giornata primaverile per trascorrere del tempo all’aperto con la compagna Oriana e la piccola Gia.Tra le immagini pubblicate sul suo profilo Instagram, anche l’incontro con l’attore Robert Pattinson, avvenuto pochi giorni fa in occasione della première della pellicola “The Drama“, poi uno scatto del libro “Roma eterna”, immortalato a casa sua.