La Germania vince allo scadere contro la Costa d’Avorio e vola ai sedicesimi di finale dei Mondiali.
La seconda partita del girone E tra Germania e Costa d’Avorio termina 2 a 1 e grazie a questa vittoria i tedeschi salgono a 6 punti nel girone e sono matematicamente qualificati ai sedicesimi.
Undav entra, segna e qualifica la Germania ai sedicesimi
Partita molto equilibrata tra le due squadre, che nonostante la superiorità sulla carta della nazionale allenata da Nagelsmann
, a passare in vantaggio è la squadra allenata da Faé
, che trova la via del gol al 30′ con Kessie
. La Germania
però grazie ai cambi nel secondo tempo ribalta la partita. È infatti il subentrato Undav
a realizzare il gol del pareggio al 68′ e infine al 94 esimo la doppietta
che chiude il match e fa qualificare ai sedicesimi i tedeschi.
Per il centrale ivoriano della Roma
, Evan Ndicka
slitta ancora l’esordio al Mondiale
, alle prese con il recupero dall’infortunio procuratosi durante le ultime giornate di campionato con i giallorossi.