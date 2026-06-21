La Germania vince allo scadere contro la Costa d’Avorio e vola ai sedicesimi di finale dei Mondiali.

La seconda partita del girone E tra Germania e Costa d’Avorio termina 2 a 1 e grazie a questa vittoria i tedeschi salgono a 6 punti nel girone e sono matematicamente qualificati ai sedicesimi.

Undav entra, segna e qualifica la Germania ai sedicesimi

Partita molto equilibrata tra le due squadre, che nonostante la superiorità sulla carta della nazionale allenata da, a passare in vantaggio è la squadra allenata da, che trova la via del gol al 30′ con. Laperò grazie ai cambi nel secondo tempo ribalta la partita. È infatti il subentratoa realizzare il gol del pareggio al 68′ e infine al 94 esimo lache chiude il match e fa qualificare ai sedicesimi i tedeschi.