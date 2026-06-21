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Mondiale, la doppietta di Undav manda la Germania ai sedicesimi: battuta la Costa d’Avorio nel recupero

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 21/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiale, la doppietta di Undav manda la Germania ai sedicesimi: battuta la Costa d’Avorio nel recupero

La Germania vince allo scadere  contro la Costa d’Avorio e vola ai sedicesimi di finale dei Mondiali.

La seconda partita del girone E tra Germania e Costa d’Avorio termina 2 a 1 e grazie a questa vittoria i tedeschi salgono a 6 punti nel girone e sono matematicamente qualificati ai sedicesimi.

Undav entra, segna e qualifica la Germania ai sedicesimi

Partita molto equilibrata tra le due squadre, che nonostante la superiorità sulla carta della nazionale allenata da Nagelsmann, a passare in vantaggio è la squadra allenata da Faé, che trova la via del gol al 30′ con Kessie. La Germania però grazie ai cambi nel secondo tempo ribalta la partita. È infatti il subentrato Undav a realizzare il gol del pareggio al 68′ e infine al 94 esimo la doppietta che chiude il match e fa qualificare ai sedicesimi i tedeschi.

Per il centrale ivoriano della Roma, Evan Ndicka slitta ancora l’esordio al Mondiale, alle prese con il recupero dall’infortunio procuratosi durante le ultime giornate di campionato con i giallorossi.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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