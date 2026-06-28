Le voci di mercato attorno a Mason Greenwood non finiscono mai, e nelle ultime ore dei nuovi aggiornamenti potrebbero far sorridere i giallorossi.
La trattativa per portare Mason Greenwood alla corte di Gasperini, che tanto desidera il talento inglese, si sta muovendo lentamente, con l’interesse di diverse squadre che però inizia a crescere.
“No” all’Arabia: Roma e Fenerbahce le favorite
L’ultima indiscrezione
arriva dal Belgio,
con il giornalista Sacha Tavolieri
che racconta la situazione in particolare sull’interesse arabo per l’ex Man United.
Secondo l’esperto di mercato, l’inglese ha già rifiutato in queste ultime settimane diverse offerte altissime da parte della Pro League
saudita, in particolare da Al Ahli, Al-Qadsiash
e Al-Diriyah
. Le principali pretendenti restano quindi Roma
e Fenerbahce
, con i turchi però, che continuano a essere fiduciosi andando avanti nei discorsi e pronti a una nuova offerta.