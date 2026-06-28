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Calciomercato Roma, Greenwood rifiuta l’Arabia: è gara tra i giallorossi e il Fenerbahce

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 28/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Greenwood rifiuta l’Arabia: è gara tra i giallorossi e il Fenerbahce

Le voci di mercato attorno a Mason Greenwood non finiscono mai, e nelle ultime ore dei nuovi aggiornamenti potrebbero far sorridere i giallorossi.

La trattativa per portare Mason Greenwood alla corte di Gasperini, che tanto desidera il talento inglese, si sta muovendo lentamente, con l’interesse di diverse squadre che però inizia a crescere.

“No” all’Arabia: Roma e Fenerbahce le favorite

L’ultima indiscrezione arriva dal Belgio, con il giornalista Sacha Tavolieri che racconta la situazione in particolare sull’interesse arabo per l’ex Man United. Secondo l’esperto di mercato, l’inglese ha già rifiutato in queste ultime settimane diverse offerte altissime da parte della Pro League saudita, in particolare da Al Ahli, Al-Qadsiash e Al-Diriyah. Le principali pretendenti restano quindi Roma e Fenerbahce, con i turchi però, che continuano a essere fiduciosi andando avanti nei discorsi e pronti a una nuova offerta.

#As #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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