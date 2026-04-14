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Mercato Roma: il Liverpool ha deciso, Tsimikas farà ritorno in Inghilterra nella prossima stagione

Redazione
Pubblicato 41 minuti fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma: il Liverpool ha deciso, Tsimikas farà ritorno in Inghilterra nella prossima stagione

Il futuro del terzino greco tra Inghilterra e incertezza

La situazione della Roma è in continua evoluzione, con la prossima finestra estiva che porterà diversi cambiamenti nella rosa. Tra i giocatori destinati a lasciare Trigoria c’è anche Kostas Tsimikas, il laterale greco arrivato in prestito dal Liverpool.

Il difensore, autore di una stagione al di sotto delle aspettative con 24 presenze e un solo assist, non è riuscito a convincere pienamente l’allenatore Gian Piero Gasperini. Per questo motivo, a fine prestito farà ritorno in Inghilterra senza che la Roma abbia intenzione di avviare trattative per un rinnovo della sua permanenza. Secondo quanto riportato dal portale greco Sport24, il Liverpool avrebbe già comunicato al giocatore che a giugno dovrà rientrare alla base. Tuttavia, il suo futuro non è ancora del tutto definito. Nel sistema dei Reds, oggi guidati da Arne Slot, Tsimikas partirebbe come alternativa sulla fascia sinistra, ma la società inglese starebbe valutando anche altri profili per rinforzare il reparto. Questo potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio per il greco, già considerato una seconda scelta.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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