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Sabatini smorza le polemiche: “Roma, il vero nodo è capire quanto vale davvero la rosa”

Redazione
Pubblicato 33 minuti fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Sabatini smorza le polemiche: “Roma, il vero nodo è capire quanto vale davvero la rosa”

Nel botta e risposta tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, prova a riportare equilibrio Walter Sabatini.

Roma, Sabatini su Ranieri-Gasp

L’ex direttore sportivo giallorosso interviene con una lettura più profonda, spostando il focus dalla polemica alla sostanza: la reale qualità della squadra.

Intervenuto a Sky Sport durante “L’Originale del Lunedì”, Sabatini ha dichiarato: “Credo che sia un problema di identificazione del talento e della qualità dei giocatori, ma bisogna tener presente che la Roma ha dei vincoli molto importanti quindi non si può avvicinare a giocatori di primissima fascia perché gli viene vietato dalle norme UEFA”, sottolineando come la Roma sia limitata anche da vincoli UEFA che impediscono investimenti su giocatori di primissima fascia. Una situazione che, inevitabilmente, incide sulla percezione e sulla costruzione della rosa.

Sabatini ha poi “difeso” anche il lavoro del suo allievo Frederic Massara, chiarendo: “E’ una questione di valutazione del roster, della qualità della rosa. Non ho mai sentito dire da Massara, che è un mio allievo e quindi non lo farebbe mai, al pronti via di avere una rosa formidabile. Io non l’ho mai fatto”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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