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INTERVISTA

Malagò tentato dalla FIGC: “Non mi sono candidato, ma è una sfida che affascina”

Redazione
Pubblicato 4 minuti fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Malagò tentato dalla FIGC: “Non mi sono candidato, ma è una sfida che affascina”

Non una candidatura cercata, ma una possibilità concreta che prende forma: Giovanni Malagò apre alla presidenza della FIGC.

FIGC, le parole di Malagò

Intervenuto al podcast “Sette Vite”, Malagò ha chiarito di non essersi candidato formalmente, ma di aver ricevuto una proposta da rappresentanti della Lega Serie A. Un’ipotesi che lo affascina, anche alla luce della compattezza mostrata da ben 19 club nel convergere sul suo nome: un segnale raro in un contesto storicamente frammentato.

Malagò, però, predica prudenza: prima di qualsiasi passo servirà un’indicazione ufficiale e soprattutto un programma condiviso. Solo allora valuterà davvero la discesa in campo, forte di una credibilità che lui stesso considera fondamentale per guidare un sistema complesso e spesso diviso come quello del calcio italiano.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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