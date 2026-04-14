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Pellegrini, gol di cuore: sorpresa ai bambini di Save The Children – VIDEO

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Pellegrini, gol di cuore: sorpresa ai bambini di Save The Children – VIDEO

Non solo campo e prestazioni: il calcio sa ancora regalare momenti autentici fuori dai riflettori. Lorenzo Pellegrini si è reso protagonista di un’iniziativa speciale.

Roma, Pellegrini fa visita ai ragazzi di Save the Chirldren

Secondo quanto riportato dai vari social, il capitano della Roma ha fatto visita ai ragazzi del Punto Luce di Save the Children a Torre Maura, regalando loro una giornata diversa dal solito. L’arrivo a sorpresa del numero 7 ha acceso entusiasmo e sorrisi, trasformando l’incontro in un momento di grande emozione condivisa.

Dopo l’accoglienza calorosa, i giovani presenti hanno potuto interagire direttamente con Pellegrini, ponendogli domande e vivendo un’esperienza ravvicinata con uno dei loro idoli. Un gesto semplice ma significativo, capace di lasciare un segno concreto e positivo.

https://www.instagram.com/reel/DXHV6xsjAay/?igsh=amcyMzg0cXVsanN0

#asr #asroma #pellergini #Roma #Save The Children

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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