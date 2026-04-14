Nel calcio moderno, anche i social diventano parte del racconto degli infortuni e delle rinascite. E così Artem Dovbyk sceglie Instagram per aggiornare tifosi e appassionati.

Roma, Dovbyk prosegue il recupero

L’attaccante giallorosso ha pubblicato un video in cui mostra le fasi della riabilitazione dopo l’infortunio, alternando immagini di lavoro fisico a momenti più personali, rispondendo anche ad alcune domande dei follower. Un modo diretto per mantenere il contatto con chi lo segue e far percepire i progressi giorno dopo giorno.

Il messaggio è semplice ma potente: “Tornerò più forte”. Una promessa che sa di rivincita e che lascia intravedere la voglia di rientrare al più presto in campo, con l’obiettivo di riprendersi il suo spazio e incidere nuovamente.

https://www.instagram.com/reel/DXHOf48iJKv/?igsh=Zmc0ZGo5emdoYnpm