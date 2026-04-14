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Dovbyk non molla, il recupero passa dai social: “Tornerò più forte” – VIDEO

Redazione
Pubblicato 21 minuti fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dovbyk non molla, il recupero passa dai social: “Tornerò più forte” – VIDEO

Nel calcio moderno, anche i social diventano parte del racconto degli infortuni e delle rinascite. E così Artem Dovbyk sceglie Instagram per aggiornare tifosi e appassionati. 

Roma, Dovbyk prosegue il recupero

L’attaccante giallorosso ha pubblicato un video in cui mostra le fasi della riabilitazione dopo l’infortunio, alternando immagini di lavoro fisico a momenti più personali, rispondendo anche ad alcune domande dei follower. Un modo diretto per mantenere il contatto con chi lo segue e far percepire i progressi giorno dopo giorno.

Il messaggio è semplice ma potente: “Tornerò più forte”. Una promessa che sa di rivincita e che lascia intravedere la voglia di rientrare al più presto in campo, con l’obiettivo di riprendersi il suo spazio e incidere nuovamente.

https://www.instagram.com/reel/DXHOf48iJKv/?igsh=Zmc0ZGo5emdoYnpm

#asr #asroma #dovbyk #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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