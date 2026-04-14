L’estate si avvicina e con essa anche i primi movimenti di mercato: in casa Inter si prepara una vera e propria rivoluzione difensiva.
Mercato, l’Inter pensa a Mancini per l’estate
Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’attenzione si sarebbe posata anche su Gianluca Mancini della Roma, il cui rinnovo è attualmente in stand-by. Una situazione che potrebbe favorire eventuali inserimenti, con l’Inter pronta a cogliere opportunità per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.Il nome di Mancini non è però l’unico sul taccuino: il quotidiano cita anche profili come Mario Gila, Muharemovic e Solet. Una lista che conferma la volontà del club nerazzurro di intervenire in modo deciso, costruendo una nuova linea difensiva più giovane e futuribile.