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Inter, rivoluzione in difesa: occhi su Mancini, la Roma riflette

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Inter, rivoluzione in difesa: occhi su Mancini, la Roma riflette

L’estate si avvicina e con essa anche i primi movimenti di mercato: in casa Inter si prepara una vera e propria rivoluzione difensiva.

Mercato, l’Inter pensa a Mancini per l’estate

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’attenzione si sarebbe posata anche su Gianluca Mancini della Roma, il cui rinnovo è attualmente in stand-by. Una situazione che potrebbe favorire eventuali inserimenti, con l’Inter pronta a cogliere opportunità per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Il nome di Mancini non è però l’unico sul taccuino: il quotidiano cita anche profili come Mario Gila, Muharemovic e Solet. Una lista che conferma la volontà del club nerazzurro di intervenire in modo deciso, costruendo una nuova linea difensiva più giovane e futuribile.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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