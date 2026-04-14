Non è il ritorno in società che molti tifosi sognavano, ma il nome di Francesco Totti continua a catalizzare attenzione e curiosità.

Roma, Totti parlerà oggi pomeriggio

Dopo settimane di indiscrezioni che lo volevano vicino a un riavvicinamento con la Roma, l’ex numero 10 torna protagonista, seppur in un contesto diverso, dimostrando ancora una volta quanto il suo carisma resti intatto.

Live per un evento marketing insieme al giornalista. Durante la diretta saranno messi all’asta diversi cimeli di collezionismo sportivo, curati da, in un appuntamento pensato per appassionati e collezionisti.

Negli ultimi giorni il suo nome era tornato caldo anche per via di alcune dichiarazioni di, che avevano riacceso le speranze di un possibile ritorno a. Per ora, però,resta lontano dai ruoli dirigenziali: il presente parla di eventi, storytelling e un legame con i tifosi che, anche fuori dal campo, non sembra destinato a spegnersi.