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Atalanta col fiato sospeso: Hien in dubbio per la Roma, Palladino aspetta segnali

Redazione
Pubblicato 57 minuti fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Atalanta col fiato sospeso: Hien in dubbio per la Roma, Palladino aspetta segnali

Non solo tattica e preparazione: in casa Atalanta tiene banco anche la situazione infermeria in vista della sfida contro la Roma.

Atalanta, si spera nel rientro di Hien

Un appuntamento delicato, che potrebbe dire molto sulle ambizioni della squadra, ma che si avvicina con qualche incertezza di troppo.

Il gruppo guidato da Raffaele Palladino si è ritrovato oggi per una seduta mattutina tra lavoro atletico e prove tattiche. Intanto, prosegue il recupero individuale di Rossi, mentre Kamaldeen Sulemana resta ancora fermo, impegnato nel suo percorso di terapie.

Il nodo principale riguarda però Isak Hien: al momento il suo impiego contro la Roma appare complicato, ma non del tutto escluso. Lo staff medico mantiene un approccio prudente per evitare ricadute, con il difensore che sarà valutato giorno per giorno. Una corsa contro il tempo che lascia ancora uno spiraglio aperto, anche solo per una convocazione last minute.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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