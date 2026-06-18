L’Olanda di Donyell Malen, all’esordio nel Mondiale contro il Giappone, non è andata oltre il pareggio e il bomber giallorosso è alla ricerca del primo centro nella competizione.

Per gli “Orange”, è stato un esordio amaro quello nella Coppa del Mondo, beffati al 90′ dal gol del 2 a 2 del Giappone. Malen e compagni però, proveranno a rifarsi già dalla prossima partita contro la Svezia di Gyokeres. L’attaccante olandese e della Roma, è alla ricerca del suo primo gol ai Campionati del Mondo e, nel mentre, parla così delle sue ambizioni a Men’s Health.

Malen: “Non tutti sanno fare cosa devono fare i calciatori professionisti per mantenersi in forma”

“Il sogno della Coppa del Mondo era ancora lontano nel 2010, quando giocammo la finale con la Spagna. Ora è vicino. Voglio essere importante, fare gol e provare a vincere. Sono carico.”

Malen ha proseguito: “Ovviamente il talento è importante, ma senza disciplina non è possibile fare bene. Non tutti sanno fare cosa devono fare i calciatori professionisti per mantenersi in forma. Mangiare bene, dormire e recuperare dall’allenamento è la cosa più importante.”

Infine, un breve cenno alla sua dieta ed alle sue abitudini alimentari: “A volte è difficile resistere, ma quando non lo faccio, noto immediatamente la differenza di nitidezza sul campo. Mangio proteine e vitamine dopo una partita, il meno possibile prima di una partita, ma mangio cose che mi danno energia. Con i cibi senza glutine mi sento più veloce, pulito e leggero.”