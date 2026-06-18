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Stadio Roma, primo via libera del CONI – FOTO

Redazione
Pubblicato 18 ore fa il 18/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Stadio Roma, primo via libera del CONI – FOTO

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata, compie ogni giorno passi avanti verso l’inizio della costruzione.

Come riportato dal giornalista Andrea De Angelis direttamente dal suo profilo X, sono arrivati i primi pareri nell’ambito della Conferenza dei Servizi decisoria, passaggio fondamentale del procedimento autorizzativo per la costruzione dell’impianto.

Stadio Roma, CONI favorevole

Ad aprire l’iter è stata la Commissione Impianti Sportivi del CONI, che, nel documento datato 18 giugno 2026, ha confermato l’esito positivo della verifica sulla documentazione progettuale, specificando di non avere ulteriori rilievi di competenza.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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