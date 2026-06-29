Greenwood attende ma il Fenerbahce no

Greenwood ha un’accordo con la Roma che non ha ancora fatto un’offerta al Marsiglia. Aspetterà fino al 5 luglio, poi aprirà al Fenerbahce.
Corriere dello Sport (G.Marota) – «Lasciatemi andare». Mason Greenwood continua il suo silenzio social – non posta dall’8 marzo – ma con il Marsiglia si è già fatto sentire con toni piuttosto ruvidi. La sua presa di posizione, netta e senza troppi giri di parole, racconta di una spaccatura profonda tra il calciatore e il club francese, che al momento ha alzato un muro a qualsiasi tentativo (non solo da Roma) di ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino. L’OM valuta 55 milioni l’attaccante in grado di segnare 26 gol nell’ultima stagione. I problemi finanziari della società hanno già fatto il giro del mondo, eppure dal sud della Francia non accettano ricatti né compromessi.
Greenwood, c’è anche il Fenerbahce
Com’è noto da tempo, Mason ha un accordo con la Roma
per uno stipendio da 4,5 milioni netti, una cifra che può salire con il passare delle stagioni e con il raggiungimento di determinati obiettivi. Oltre all’aspetto economico, Grenwood
è stato colpito dalla dimensione tecnica che troverà nella Capitale e da un allenatore che gli ha già promesso centralità nel suo progetto. Il 24enne è dunque in parola con il club giallorosso; in qualsiasi caso, però, non aspetterà in eterno. Così dalla Turchia
si dicono convinti che abbia trovato un’intesa anche con il Fenerbahçe
, che da settimane gli fa una corte spietata. Il ricco club di Istanbul sarebbe pronto a servirgli su un vassoio d’argento tra i 7 e gli 8 milioni netti a stagione. Greenwood
non aspetterà oltre domenica 5, poi tirerà le somme ed eventualmente si sentirà pure libero di sposare il Fener.