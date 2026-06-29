Greenwood attende ma il Fenerbahce no

Greenwood ha un’accordo con la Roma che non ha ancora fatto un’offerta al Marsiglia. Aspetterà fino al 5 luglio, poi aprirà al Fenerbahce.

Corriere dello Sport (G.Marota) – «Lasciatemi andare». Mason Greenwood continua il suo silenzio social – non posta dall’8 marzo – ma con il Marsiglia si è già fatto sentire con toni piuttosto ruvidi. La sua presa di posizione, netta e senza troppi giri di parole, racconta di una spaccatura profonda tra il calciatore e il club francese, che al momento ha alzato un muro a qualsiasi tentativo (non solo da Roma) di ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino. L’OM valuta 55 milioni l’attaccante in grado di segnare 26 gol nell’ultima stagione. I problemi finanziari della società hanno già fatto il giro del mondo, eppure dal sud della Francia non accettano ricatti né compromessi.

Greenwood, c’è anche il Fenerbahce