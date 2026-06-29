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Greenwood mette fretta alla Roma: fissata la deadline, il Fenerbahçe incalza

Guido Rufino
Pubblicato 5 ore fa il 29/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Greenwood mette fretta alla Roma: fissata la deadline, il Fenerbahçe incalza

La Roma continua a lavorare per portare Mason Greenwood nella Capitale, ma il tempo stringe.

La Roma chiede tempo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma ha chiesto a Mason Greenwood di pazientare ancora qualche giorno prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Il club giallorosso, infatti, avrebbe intenzione di accelerare a partire dal 1° luglio, quando potrà concentrarsi con maggiore decisione sull’operazione dopo aver sistemato le priorità di bilancio.

Il Fenerbahçe resta alla finestra

La principale rivale della Roma è il Fenerbahçe, che continua a spingere con convinzione per l’attaccante inglese. Il club turco sarebbe pronto a garantire a Greenwood un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti a stagione, una proposta economicamente molto importante che rappresenta una seria minaccia per i giallorossi nella corsa al giocatore.

Ultimatum fissato al 5 luglio

Greenwood, pur dando priorità alla possibilità di trasferirsi alla Roma, non avrebbe intenzione di attendere all’infinito. L’attaccante avrebbe infatti fissato nel 5 luglio la deadline entro la quale aspetterà una mossa concreta del club capitolino. I prossimi giorni saranno quindi decisivi: la Roma dovrà accelerare se vorrà evitare il sorpasso del Fenerbahçe e regalare a Gian Piero Gasperini uno dei suoi principali obiettivi di mercato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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