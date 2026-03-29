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Marcandalli: “De Rossi mi ha paragonato a Rudiger. Mi ci rivedo ma devo migliorare alcuni aspetti”

Redazione
Pubblicato 3 mesi fa il 29/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Marcandalli: “De Rossi mi ha paragonato a Rudiger. Mi ci rivedo ma devo migliorare alcuni aspetti”

Il lavoro che sta facendo Daniele De Rossi sta stupendo tutti con il suo Genoa.-

Un suo pupillo è il difensore Alessandro Marcandalli.  Il centrale italiano con l’arrivo dell’allenatore di Ostia è diventato un titolare inamovibile nella difesa dei rossoblù. Secondo DDR avrebbe le potenzialità per arrivare a livelli da Champions League, e lo ha paragonato ad un suo ex compagno alla Roma. Ai microfoni di Sky Sport il difensore ha commentato questo confronto.

De Rossi paragonò Marcandalli ad Antonio RudigerIl centrale del Genoa ha detto a riguardo: “L’elogio mi ha fatto molto piacere, mi dà benzina per continuare nel mio lavoro. Ricordo il primo Rudiger a Roma, era un difensore completo. Mi ci rivedo, ma devo migliorare in alcuni aspetti: lui era aggressivo e bravo con la palla”.

Il difensore classe 2002 ha parlato anche dei suoi prossimi avversari: “Servirà la miglior versione di me stesso. Con la Juve ci saranno in palio punti importanti, dovremo preparare bene questa gara”.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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