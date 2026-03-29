Marcandalli: “De Rossi mi ha paragonato a Rudiger. Mi ci rivedo ma devo migliorare alcuni aspetti”

Il lavoro che sta facendo Daniele De Rossi sta stupendo tutti con il suo Genoa.-

Un suo pupillo è il difensore Alessandro Marcandalli. Il centrale italiano con l’arrivo dell’allenatore di Ostia è diventato un titolare inamovibile nella difesa dei rossoblù. Secondo DDR avrebbe le potenzialità per arrivare a livelli da Champions League, e lo ha paragonato ad un suo ex compagno alla Roma. Ai microfoni di Sky Sport il difensore ha commentato questo confronto.

: “L’elogio mi ha fatto molto piacere, mi dà benzina per continuare nel mio lavoro. Ricordo il primo Rudiger a Roma, era un difensore completo. Mi ci rivedo, ma devo migliorare in alcuni aspetti: lui era aggressivo e bravo con la palla”.

“Servirà la miglior versione di me stesso. Con la Juve ci saranno in palio punti importanti, dovremo preparare bene questa gara”.