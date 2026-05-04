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ESCLUSIVA – Foschi punge Gasperini: “Grande allenatore, ma un po’ geloso”

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 04/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
ESCLUSIVA – Foschi punge Gasperini: “Grande allenatore, ma un po’ geloso”

Pagine Romaniste – Questo mese abbiamo avuto il piacere di ospitare l’ex direttore sportivo Rino Foschi. Il DS ha ripercorso alcune tappe della sua carriera soffermandosi su esperienze significative e rapporti professionali che hanno segnato il suo percorso.

Foschi ripercorre la carriera e retroscena tra Verona e Genoa

Che ricordi ha della sua esperienza al Verona?

Da lì sono usciti giocatori importanti e forti come Damiano Tommasi che poi abbiamo venduto alla Roma, Mauro Camoranesi alla Juventus, è uscito Fabio Grosso. In panchina abbiamo avuto Cesare Prandelli. Tra Palermo e Verona ho avuto molti giocatori che hanno fatto carriera e sono diventati campioni del mondo, ma questo perché io ero innamorato del mio lavoro. In Brasile come osservatore avevo Dunga”.

Cosa si ricorda della sua esperienza a Genoa e del rapporto con Gasperini?

“Mi sono trovato bene al Genoa ma a fine anno mi sono dimesso perché mi voleva il Cesena. Poi abbiamo iniziato con Gian Piero Gasperini, ma io sono una persona particolare: i soldi non li volevo, andavo via. Gasperini è un bravissimo allenatore, però non mi trovavo perché è un mister un po’ geloso, mi sembrava, e quindi ho deciso di dimettermi. Sono tornato a Genoa con Davide Ballardini e ci siamo salvati”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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