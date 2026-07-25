Calciomercato Roma, nuovo nome per l’attacco: spunta Bahoya dopo il mancato arrivo di Summerville

La Roma valuta Jean-Mattéo Bahoya dell’Eintracht Francoforte per rinforzare le fasce offensive

Dopo aver visto sfumare la trattativa per Crysencio Summerville, la Roma ha iniziato a valutare nuove alternative per completare il reparto offensivo. Tra i profili finiti sotto osservazione della dirigenza giallorossa c’è anche Jean-Mattéo Bahoya, giovane talento dell’Eintracht Francoforte.

L’esterno francese di origini camerunesi, classe 2005, è considerato uno dei giocatori più interessanti della Bundesliga nel suo ruolo. Velocità, tecnica e capacità di giocare nell’uno contro uno sono le caratteristiche che hanno attirato l’attenzione della Roma, alla ricerca di un rinforzo sulle corsie esterne per il nuovo progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Bahoya non è però l’unico nome presente nella lista del club capitolino. La società continua a monitorare diversi profili giovani e di prospettiva: tra questi Antonio Nusa, Said El Mala del Colonia, Mika Godts dell’Ajax e Andreas Schjelderup del Benfica.