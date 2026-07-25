Roma, offerta a sorpresa dal Manchester United: Rashford proposto ai giallorossi per l’attacco

Calciomercato Roma, contatti con i Red Devils: Marcus Rashford può essere un’opzione ma l’ingaggio frena la trattativa

Si intensificano i rapporti tra Roma e Manchester United sul fronte mercato. I Red Devils hanno mostrato interesse per Manu Koné, ma la valutazione di circa 60 milioni di euro fatta dal club giallorosso viene considerata elevata dagli inglesi, che stanno cercando di abbassare le richieste economiche.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nell’ambito dei contatti tra le due società sarebbe stato proposto anche Marcus Rashford. L’attaccante inglese, rientrato dal prestito al Barcellona, non rientrerebbe nei piani dello United ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il principale ostacolo per la Roma resta però lo stipendio del giocatore. Rashford percepisce infatti circa 11 milioni di euro a stagione, una cifra molto distante dai parametri del club capitolino. L’operazione potrebbe diventare possibile soltanto attraverso un prestito con una partecipazione dello United al pagamento dell’ingaggio, scenario che al momento appare complicato.