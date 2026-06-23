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Svilar non si ferma mai: palestra anche in vacanza

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 23/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Svilar non si ferma mai: palestra anche in vacanza

Le vacanze possono aspettare. Dopo una stagione da protagonista assoluto, Mile Svilar continua a lavorare in vista del nuovo anno calcistico.

La mentalità

La stagione è finita da settimane, ma Mile Svilar non ha alcuna intenzione di rallentare. Il portiere della Roma, reduce da un’annata straordinaria che lo ha consacrato tra i migliori interpreti del ruolo in Serie A, sta già preparando la prossima stagione. Il numero uno giallorosso continua infatti a mantenere alta l’intensità del lavoro anche durante il periodo di vacanza.

Dedizione

A mostrare la dedizione dell’estremo difensore è stato il suo personal trainer, Joroen Beeusaert, che sui propri canali social ha condiviso alcune immagini degli allenamenti svolti all’interno della palestra del centro sportivo di Marbella. Scatti che testimoniano la voglia di Svilar di farsi trovare pronto in vista dell’inizio della preparazione estiva.

Obiettivo continuità

Dopo essere stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, Svilar vuole confermarsi anche nella prossima stagione in vista della Champions League. La professionalità e la cura dei dettagli rappresentano da tempo uno dei punti di forza del portiere serbo-belga, deciso a ripartire dagli ottimi risultati ottenuti e a continuare il proprio percorso di crescita con la maglia giallorossa.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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