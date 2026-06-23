Svilar non si ferma mai: palestra anche in vacanza

Le vacanze possono aspettare. Dopo una stagione da protagonista assoluto, Mile Svilar continua a lavorare in vista del nuovo anno calcistico.

La mentalità

La stagione è finita da settimane, ma Mile Svilar non ha alcuna intenzione di rallentare. Il portiere della Roma, reduce da un’annata straordinaria che lo ha consacrato tra i migliori interpreti del ruolo in Serie A, sta già preparando la prossima stagione. Il numero uno giallorosso continua infatti a mantenere alta l’intensità del lavoro anche durante il periodo di vacanza.

Dedizione

Obiettivo continuità

A mostrare la dedizione dell’estremo difensore è stato il suo personal trainer,, che sui propri canali social ha condiviso alcune immagini degli allenamenti svolti all’interno della palestra del centro sportivo di. Scatti che testimoniano la voglia didi farsi trovare pronto in vista dell’inizio della preparazione estiva.

Dopo essere stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, Svilar vuole confermarsi anche nella prossima stagione in vista della Champions League. La professionalità e la cura dei dettagli rappresentano da tempo uno dei punti di forza del portiere serbo-belga, deciso a ripartire dagli ottimi risultati ottenuti e a continuare il proprio percorso di crescita con la maglia giallorossa.