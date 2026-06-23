Il Portogallo, ma soprattutto Cristiano Ronaldo si sono finalmente sbloccati e dominano contro l’Uzbekistan.
Il Portogallo vince 5 a 0 travolgendo l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro nella seconda partita del girone K, portandosi così in testa alla classifica con 4 punti.
Giornata da record per Ronaldo
I portoghesi, trascinati da un rinato Cristiano Ronaldo, doppietta e record assoluto di andare in gol per il sesto Mondiale di fila, riescono ad ottenere la prima vittoria in questo Mondiale contro l’Uzbekistan dell’attaccante ex Roma Eldor Shomurodov.
A segno: Ronaldo (6’/39); Nuno Mendes (17′); AG. Nematov (60′); Leao (87′)