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Mondiale, “manita” del Portogallo all’Uzbekistan: dopo Messi anche Ronaldo entra nella storia della competizione

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 23/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiale, “manita” del Portogallo all’Uzbekistan: dopo Messi anche Ronaldo entra nella storia della competizione

Il Portogallo, ma soprattutto Cristiano Ronaldo si sono finalmente sbloccati e dominano contro l’Uzbekistan.

Il Portogallo vince 5 a 0 travolgendo l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro nella seconda partita del girone K, portandosi così in testa alla classifica con 4 punti.

Giornata da record per Ronaldo

I portoghesi, trascinati da un rinato Cristiano Ronaldo, doppietta e record assoluto di andare in gol per il sesto Mondiale di fila, riescono ad ottenere la prima vittoria in questo Mondiale contro l’Uzbekistan dell’attaccante ex Roma Eldor Shomurodov. 

A segno: Ronaldo (6’/39); Nuno Mendes (17′); AG. Nematov (60′); Leao (87′)

#asr #asroma #portogallo #Roma #Uzbekistan

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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