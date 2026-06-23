Roma, sfuma Undav: il bomber della Germania rinnova e chiude le porte al mercato

Un nome seguito anche dalla Roma per rinforzare l’attacco è ormai fuori dai giochi. Denis Undav, protagonista con la Germania, ha scelto di blindare il proprio futuro.

Il retroscena

Il mercato offensivo della Roma passa anche da occasioni sfumate e piste mai davvero decollate. Tra queste c’è quella che porta a Denis Undav, attaccante protagonista con la Germania e seguito con attenzione dalla dirigenza giallorossa per rinforzare il reparto avanzato. Il suo nome era stato inserito tra i profili monitorati in vista della nuova stagione, soprattutto per la capacità di incidere in area di rigore.

Non solo la Roma

La scelta del giocatore

Secondo quanto riportato dalla “”, anche laavrebbe effettuato un sondaggio con loper capire la fattibilità dell’operazione. L’attaccante, inizialmente legato al, era finito nel mirino di diversi club europei, tra cui anche. Il Mondiale ha però accelerato la situazione.

La volontà di Undav è stata quella di chiudere rapidamente il proprio futuro prima della competizione internazionale. Due giorni prima della partenza, infatti, il centravanti ha rinnovato con lo Stoccarda fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione e un ingaggio importante. Una decisione che di fatto elimina ogni possibilità di trattativa e costringe la Roma a virare su altri obiettivi per l’attacco.