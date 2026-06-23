Nuovo stadio della Roma, cresce il fronte degli enti coinvolti: salgono a 17 i pareri

Prosegue il percorso amministrativo del nuovo stadio della Roma a Pietralata. La Conferenza dei Servizi continua ad arricchirsi di nuovi contributi.

L’iter

Il progetto del nuovo stadio della Roma continua il proprio percorso istituzionale e nelle ultime ore sono emersi ulteriori sviluppi legati alla Conferenza dei Servizi, uno dei passaggi più importanti dell’intero iter amministrativo. Si amplia infatti il numero degli organismi coinvolti nell’analisi del dossier relativo all’impianto che dovrebbe sorgere nell’area di Pietralata, segnale di una fase sempre più articolata e approfondita.

I pareri

Il quadro

Secondo quanto riferito dal giornalista, da sempre attento alle vicende legate allo stadio, i pareri espressi sono saliti a quota 17. Ai contributi già emersi nelle scorse settimane si sono aggiunti quelli di tre dipartimenti della. Nell’elenco figurano inoltre due dipartimenti di, tre uffici della

L’aumento dei soggetti coinvolti testimonia la complessità dell’iter autorizzativo che accompagna la realizzazione del nuovo impianto giallorosso. La Conferenza dei Servizi rappresenta infatti uno snodo fondamentale per raccogliere valutazioni e osservazioni tecniche da parte di tutti gli enti interessati. La Roma continua a seguire con attenzione ogni passaggio, consapevole dell’importanza strategica che il progetto di Pietralata riveste per il futuro del club.