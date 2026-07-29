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Calciomercato, l’Olympiakos su Salah-Eddine

Lorenza Suriano
Pubblicato 10 ore fa il 29/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, l’Olympiakos su Salah-Eddine

Salah-Eddine rimane sul blocco delle cessioni e su di lui sarebbe piombato l’Olympiakos. La società greca cerca un terzino sinistro.

Come anticipato dall’edizione odierna del Corriere della Sera e confermato da Filippo Biafora de Il Tempo, su Salah-Eddine è piombato l’Olympiakos. Il marocchino è tornato alla Roma dopo l’esperienza in prestito al PSV, che non ha però esercitato il riscatto non avendo trovato l’accordo economico con il giocatore. Gasperini lo reputa non adatto al suo gioco e non lo convocherà per il ritiro in Galles, mentre per i giallorossi la sua uscita rappresenta una buona opportunità di monetizzare.

L’interesse per Salah-Eddine

Nei giorni scorsi si era parlato di nuove manifestazioni d’interesse dall’Olanda, mentre  qualche tempo fa c’era stato un timido approccio del Betis, ma ora è la compagine del Pireo a spingere per il classe 2002. I biancorossi dovrebbero cedere Ortega al River Plate, così da liberare la casella di terzino sinistro e investire nel ruolo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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