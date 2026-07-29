Ranieri, quel “no” di un anno fa solo per il legame con la Roma

Dopo il divorzio dalla Roma, Claudio Ranieri riparte dalla Nazionale: nuova avventura da direttore tecnico e presidente del Club Italia.

Non riesce ad andare in pensione. Claudio Ranieri ha dato la sua parola a Giovanni Malagò, amico di vecchia data con il quale condivide la passione giallorossa, e ieri si è messo in viaggio da Catanzaro verso la Capitale. Lo strappo con la Roma è solo di qualche mese fa, una ferita dolorosa dopo il rapporto che aveva instaurato con i Friedkin, ma Sir Claudio ci aveva messo una pietra sopra.

Ranieri, la nuova vita in azzurro

Proprio per la, un anno fa, più o meno di questi tempi, rinunciò alla, declinando l’invito didi accorrere al capezzale dell’, che aveva appena esonerato. Avrebbe potuto fare anche il doppio incarico, iglielo avrebbero consentito: all’epoca i rapporti erano idilliaci. Lui ci pensò qualche giorno e poi scelse la società del cuore, orgoglioso del ruolo di senior advisor che gli avevano affidato.

Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, a firma di Guido D’Ubaldo, stavolta, però, è diverso: a Malagò non ha potuto dire di no. Non dovrà rimettersi la tuta e andare in campo, rimettendosi in gioco a quasi 75 anni, ma diventando direttore tecnico e presidente del Club Italia. Due mesi e mezzo fa, quando i sedici giorni vissuti pericolosamente da Maldini e Leonardo erano ancora lontani, l’abbaglio Guardiola non era all’orizzonte e neppure il fragoroso caso Pirlo, Ranieri, a margine del premio Di Marzio, rilasciò un’intervista in cui, di fronte all’ipotesi di una chiamata in Nazionale, rispose in un modo che poteva sembrare un segnale.

“Nel 2025 dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori, a questo punto sono libero, per cui mai dire mai. Dirigente o allenatore? Non lo so, se vieni chiamato devi rispondere sì e basta”, disse. Da nuovo direttore tecnico ha condiviso la scelta di Roberto Mancini, accanto al quale siederà oggi nella conferenza di presentazione. La pensione può attendere: del negozio di antiquariato che aveva appena finito di ristrutturare a piazza Mattei se ne occuperà la moglie. Claudio Ranieri riparte quindi da dove non è mai stato, non avendo mai indossato la maglia azzurra da calciatore, portando esperienza, carisma e quell’entusiasmo che l’Italia negli ultimi anni ha perso.