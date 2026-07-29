Pellegrini e la firma? Il rinnovo del centrocampista ora è un giallo

Lorenzo Pellegrini e la Roma, il rinnovo resta ancora in sospeso: accordo su durata e ingaggio, ma la firma continua a slittare.

Secondo quanto riportato da Simone Valdarchi sul Corriere della Sera, a Trigoria c’è un giallo da risolvere: il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Nonostante sarebbe stato raggiunto l’accordo sia sullo stipendio sia sulla durata del nuovo contratto, il condizionale è d’obbligo. Il calciatore dovrebbe guadagnare 2,5 milioni più bonus per due stagioni, più un’opzione unilaterale in favore della Roma per allungare fino al 2029. Ma i giorni passano e la firma non arriva.

Pellegrini lavora a parte mentre attende il rinnovo

E poi c’è la condizione fisica non ottimale, a causa di un infortunio provocato da una ricaduta a maggio, quando, provando a forzare e a recuperare dalla lesione muscolare in tempo per il derby, il centrocampista si è dovuto fermare nuovamente. Un’ipotesi, che però non trova conferme ufficiali, racconta anche di come il numero 7 si sia recato in Finlandia per un controllo dal dottor Lempainen, specialista che lo aveva operato a maggio 2025 dopo la lesione al tendine del retto femorale della coscia destra (la stessa dell’ultimo stop). Lì ci sarebbe stato anche un intervento di pulizia della vecchia cicatrice.

Per la fumata bianca si attende l’ok dei Friedkin e c’è chi è pronto a scommettere sulla prossima settimana. La squadra prosegue intanto la sua preparazione estiva, che nel pomeriggio riprende a Trigoria dopo due giorni di riposo, e venerdì partirà per il ritiro in Galles. Al momento senza Pellegrini, che, invece, lavora da solo con un preparatore atletico, diviso tra Forte dei Marmi (dov’è in vacanza la famiglia) e casa sua nella Capitale.