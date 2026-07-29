Il ricordo di Protti: l’indimenticato bomber ex Lazio rimarrà nella storia

Puoi trovare la biografia completa del giornalista Daniele Bartocci al seguente indirizzo: https://biografieonline.it/biografia-daniele-bartocci – Giornalista marchigiano classe 1989, in circa 20 anni di giornalismo si occupa di argomenti quali cronaca e sport. Laureato in Economia e Commercio (110 e lode), con un master de Il Sole 24 Ore, ha lavorato come telecronista, radiocronista e inviato. Ha rivestito l’incarico di responsabile ufficio stampa e collaborato con magazine, settimanali, quotidiani cartacei (Corriere Adriatico) e online. Negli anni interviene con frequenza come ospite in occasione di palinsesti e rubriche radio e tv, e come relatore/docente in università/master. Eletto Professionista dell’anno 2021 Giornalismo Sport & Food a novembre 2021 presso Hotel Principe Savoia Milano. Ciò in occasione del prestigioso premio Le Fonti Awards. Ha partecipato negli anni a eventi sportivi come Gran Galà Calcio Serie A Milano, Gran Galà Calcio Serie B. Ma anche Sport Digital Marketing Festival, Premio Gentleman, Vip Master, Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi, World Cup Footvolley. Nel 2022 vince, tra gli altri, il premio food Argenpic in Lazio e il premio World Masterchef Pizza d’Oro a Milano Marittima riservato alle eccellenze italiane. Quindi il premio Professionista dell’Anno Comunicazione e Giornalismo, assegnatogli alla Borsa di Milano (Piazza Affari) in occasione di Innovation&Leadership Awards Le Fonti. Vince il premio miglior giornalista under 35 nel 2022-2023 alla cerimonia di commemorazione del campione ex Juventus Renato Cesarini. A fine 2022 viene inserito nella Top10 dei migliori professionisti e ambassador d’Italia nel settore food&beverage (Bar Awards 2022). BIOGRAFIA E ALCUNI PREMI VINTI A ottobre 2022, al Vivosa Resort di Ugento, riceve il prestigioso premio Food&Travel Italia Awards riservato alle eccellenze italiane, come giornalista dell’anno 2022. Pochi giorni dopo vince il Primo Premio Margherita per il food e il giornalismo assegnatogli durante un evento patrocinato da Regione Valle d’Aosta, nonché nuovamente il premio Overtime Festival per il miglior articolo sportivo sul web e il premio Speciale Mimmo Ferrara per la proficua attività giornalistica svolta negli anni. A dicembre 2022 vince il premio miglior blogger sportivo italiano (Blog dell’Anno 2022) ed è l’ideatore della pizza Walid Cheddira (di cui ha parlato anche il Tg1). Viene invitato da vari media come Sportitalia, Rai – Isoradio e Rtv38. Nel suo cv anche un Master Sport – Digital Marketing & Communication del Sole 24 Ore. Risulta tra i vincitori del premio ‘Overtime Web Festival 2018’ (miglior articolo sport individuali), si conferma nel 2019 e ottiene il premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara 2019 (menzione speciale all’Odg – Napoli). E’ tra i vincitori del concorso letterario Racconti Sportivi 2019 (Centro Sportivo Italiano – Historica) la cui cerimonia di premiazione si è svolta in occasione della settimana del Salone del Libro di Torino 2019 e al Teatro Arena di Bologna. Si ripete nell’edizione 2020 di Racconti Sportivi. È stato premiato a Maggio 2019 come miglior giornalista under 30 ‘Premio Renato Cesarini 2019’. Nominato tra i migliori 30 millennials d’Italia 2019, vincitore del prestigioso Myllennium Award all’Accademia di Francia a Roma in ambito comunicazione sportiva. A settembre 2019 riceve la menzione d’onore al Premio Letterario Città di Ascoli Piceno. Ha all’attivo interventi e docenze in giornalismo e comunicazione in università e master (Roma, Bologna, Ancona, Macerata). A luglio 2020 viene premiato dal Ministro Sport Vincenzo Spadafora al Myllennium Award 2020 (Accademia di Francia – Villa Medici). Il tutto alla presenza del Presidente Coni Giovanni Malagò e Pierluigi Pardo, e ottiene il premio speciale di migliore giornalista giovane al Premio Cesarini ad agosto 2020. A Torino vince sempre nel 2020 il Premio Giovanni Arpino – Inedito (ritenuto lo ‘scopritore’ di Marco Travaglio) dedicato alla letteratura sportiva. Vincitore del titolo di miglior blogger sportivo italiano 2020 (Blog dell’Anno 2020) e del premio di giornalismo sportivo Simona Cigana 2020 (Friuli Venezia Giulia). Nella top3 under 40 del premio giornalistico Ussi – Lo Sport e chi lo racconta 2022 (in memoria di Franco Lauro). Vince il Premio Giornalismo Internazionale Campania Terra Felix 2021 (sezione web), anche la menzione speciale al Premio Internazionale Città di Sarzana e al Premio Santucce Storm Festival sempre in ambito storytelling sportivo. Premiato al festival Nazionale del Giornalismo e Racconto Sportivo 2020. Autore del libro Happy Hour da fuoriclasse al Bartocci, con analisi esclusiva del primo anno italiano di Julio Velasco (stagione 83-84, serie A2 volley Tre Valli). Ha moderato/scritto la prefazione della serata/libro ’50 anni di sport a Jesi’ (2025) di E.Santoni (col patrocinio Coni Marche e Comune Jesi). Daniele Bartocci è giornalista Giudice del programma tv King of Pizza dal 2022 sul circuito Sky. Nella giuria del talent-show gourmet insieme a Dovilio Nardi (Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli e detentore di ben otto Guinness World Record), Antonio Sorrentino (Executive Chef catena Rosso Pomodoro) ed Edoardo Raspelli (Sky Canale Italia). Riconfermato giudice anche per il 2023, opinionista di vari format e rubriche come Punti di Vista su Cusano Tv (2023). In giuria anche al format Spaghetti Arselle Awards 2024 (in Versilia) e al celebre Premio Emergente Sala/Pizza/Chef 2025. Eletto ad aprile 2023 Professionista dell’Anno Food Business, Communication & Journalism alla Borsa di Milano (Eccellenza Le Fonti Innovation&Leadership Awards 2023). Premiato anche nell’ultima edizione del Festival Nazionale Giornalismo Sportivo e Racconto Sportivo 2023 e celebrato da importanti magazine come Forbes e Millionaire. Inserito tra i migliori 30 professionisti italiani food&beverage (canale Horeca) ai BarAwards 2023. Eletto fra le 100 Eccellenze Italiane (Premio 100 Eccellenze Italiane 2023 a Montecitorio, sede Camera Deputati – 30 novembre 2023). Vincitore del Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana 2024. Riceve un riconoscimento speciale durante la cerimonia del Premio La Rosa d’Oro 2024 e il Premio Cesarini 2024 come miglior giovane giornalista. Tra i vincitori Premio Internazionale Letteratura Italiana Contemporanea 2025 con cerimonia in Campidoglio. A poche settimane dalla puntata de ‘Il Processo di Biscardi’ a cui ha partecipato, riceve a inizio ottobre (2024) il premio speciale al Festival Nazionale Giornalismo Sportivo 2024. Tra i finalisti del premio Pannunzio 2024 (concorso Centro Pannunzio) riceve a novembre a Torino il diploma di merito per Giornalismo e Saggistica. A ottobre ’24 riceve a Bologna (Palazzo Magnani) il diploma di merito al Premio Giorgio Minarelli Giornalismo e Libertà’, istituito da autorevole Istituto Bruno Leoni. Nei giorni seguenti vince il Global Recognition Award 2024. Anche per il 2025 inserito tra le eccellenze internazionali Global Award. E’ in Top30 al premio BarAwards 2024 (confermandosi anche nella Top30 BarAwards 2025), eletto tra i migliori professionisti italiani impegnati nello sviluppo brand food/beverage/coffee – horeca. A fine anno riceve il premio internazionale Pietro Mennea (‘Riscatto e Resilienza’) a Villa Matarazzo (Museo Calcio). Invitato al Football Film Festival 2024 e 2025 Milano (Offside Festival 2024 e 2025) è tra i premiati per i migliori articoli e racconti calcistici online anno 2024 e 2025 (per 2 anni consecutivi). Al Teatro delle Muse di Roma riceve lo Star People Award 2024. A dicembre 2024 riceve il Premio Giovani al Salone d’Onore del Coni, alla presenza del Presidente Malagò, in occasione della XV edizione Premio Fortunato. Riceve il Primo Premio Giornalismo Simona Cigana 2024 in Friuli (nel 2025 riceve sempre al Cigana il riconoscimento speciale). In occasione di Vivi Sanremo 2025 arriva un altro riconoscimento, invece, nel settore food. Al Campidoglio riceve a febbraio 2025 il Premio Parola d’Oro (col patrocinio Regione Lazio) per la sua eccellenza nel settore food. In Versilia, sempre a febbraio 2025, riceve un riconoscimento al Premio Michelangelo Buonarroti 2025, patrocinato tra gli altri da Regione Toscana. E’ vincitore del Premio Speciale di Filosofia 2025 (Certaldo – ‘Le Figure del Pensiero’ – sez. Saggistica). Viene premiato a marzo con il ‘Premio Oro del Commercio 2025‘, tra le eccellenze italiane horeca 2025 al Centro Congressi di Rimini in occasione di Nip International Awards 2025. Tra i vincitori Racconti Sportivi 2025 (Historica) al Teatro Mazzacorati di Bologna. In Campidoglio, ad aprile 2025, è tra i vincitori del premio Sport Alberoandronico 2025, premiato insieme all’arbitro di Serie A Federico La Penna. Riceve il premio ‘Altri Mondi’ (Renato Cesarini 2025 – Eurosuole Forum). E’ tra i premiati del premio letterario nazionale Città di Grottammare ‘Franco Loi’ 2025 e del Premio Letteratura Italiana Contemporanea 2025. Inserito nella classifica annuale TOP40 UNDER 40 2025 EUROPE, vincitore del premio Business Elite Awards 2025. Un prestigioso riconoscimento attribuito alle 40 personalità under 40 più influenti d’Europa. A giugno 2025 è tra i premiati, presso la Biblioteca delle Oblate di Firenze, durante la cerimonia ‘Premio Letterario Nazionale La Ginestra 2025′ (Terzo Posto). https://forbes.it/2021/04/01/da-telecronista-per-gioco-a-giornalista-pluripremiato-ecco-chi-e-daniele-bartocci/ Vince l’International Elite 100 Global Award (eletto Food & Sports Journalist of The Year – Europe – sia nel 2025 che nel 2026), nonché i Global Leaders Awards 2025 (Enterprise Edition con cerimonia di premiazione in Asia – Journalism & Food). E’ premiato con i Visionary Leadership Awards 2025 (Young Leader of the Year in Food & Sport Communication 2025 – Italy), ricevendo poi a ottobre 2025 il premio Overtime Festival 2025 (Festival Giornalismo Sportivo e Racconto Sportivo) per aver raccontato con grande passione e stile lo sport italiano. A dicembre 2025 riceve in Senato il premio speciale durante il prestigioso ‘Premio Eccellenza Italiana 2025′. Riceve il premio speciale blogger sportivo 2026 al Gran Galà Calcio Umbro 2026.