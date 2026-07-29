L’attacco è argentino ma Soulé resta in bilico

A Roma è arrivato Santiago Castro, argentino come Dybala e Soulé. Proprio quest’ultimo, però, potrebbe partire. Su di lui anche il Milan.

Il Tempo (L.Pes) – Roma a ritmo di tango, ma il futuro resta incerto. La colonia di attaccanti argentini si arricchisce di un nuovo elemento con l’arrivo di Santiago Castro, ma potrebbe perdere un altro protagonista. L’ormai ex Bologna è stato accolto la scorsa notte da centinaia di tifosi e ieri ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi cinque anni. Durante le vacanze in Argentina il ventiduenne si è allenato con l’amico Soulé, che però potrebbe lasciare la Capitale dopo due stagioni.

Non solo l’uscita di Soulé

Già a giugno l’exera finito sul mercato con la possibilità di andare innon presa in considerazione e interessamenti dallamai approfonditi. “” aveva lasciato intenderenella sua conferenza stampa di inizio stagione, ammettendo la possibilità di un addio di. C’è stato un sondaggio da parte delche però è alle prese con l’affairee deve decidere come muoversi nel reparto offensivo.

I giallorossi chiedono circa 40 milioni ma al momento nessuna trattativa avviata mentre Matias continua a lavorare a Trigoria provando a convincere il tecnico a puntare ancora su di lui a Roma e alla ricerca di un esterno d’attacco sinistro (di piede destro) che D’Amico vorrebbe portare il prima possibile in giallorosso.

Nusa resta al momento un obiettivo difficile date le richieste del Lipsia, che ha appena incassato oltre 100 milioni dal Real per Diomande. Il preferito, dopo il norvegese, è Ezzalzouli del Betis. I giallorossi trattano con il club spagnolo per abbassare la richiesta iniziale di 60 milioni. L’obiettivo è provare a trovare l’intesa intorno ai 45 milioni: la trattativa si scalda.