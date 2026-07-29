ULTIM'ORA
Mercato Roma, occhi puntati su Kevin per l’attacco Calciomercato Roma, avviati i contatti con il Betis per Ezzalzouli: pronta un’offerta Gualtieri: “Lo stadio della Roma si farà. Friedkin ci tiene molto” Roma, si conclude la campagna abbonamenti Calciomercato, Diarra e Raskin se parte Koné Trigoria, caso trasferimenti: lascia la responsabile del personale Il ricordo di Protti: l’indimenticato bomber ex Lazio rimarrà nella storia Aruta: “Leao a Roma? Sarebbe top ma la smetta di fare il rapper” Castro-Malen, prove di coppia Ranieri, quel “no” di un anno fa solo per il legame con la Roma
NEWS

L’attacco è argentino ma Soulé resta in bilico

Lorenza Suriano
Pubblicato 10 ore fa il 29/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
L’attacco è argentino ma Soulé resta in bilico

A Roma è arrivato Santiago Castro, argentino come Dybala e Soulé. Proprio quest’ultimo, però, potrebbe partire. Su di lui anche il Milan.

Il Tempo (L.Pes)Roma a ritmo di tango, ma il futuro resta incerto. La colonia di attaccanti argentini si arricchisce di un nuovo elemento con l’arrivo di Santiago Castro, ma potrebbe perdere un altro protagonista. L’ormai ex Bologna è stato accolto la scorsa notte da centinaia di tifosi e ieri ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi cinque anni. Durante le vacanze in Argentina il ventiduenne si è allenato con l’amico Soulé, che però potrebbe lasciare la Capitale dopo due stagioni.

Non solo l’uscita di Soulé

Già a giugno l’ex Juve era finito sul mercato con la possibilità di andare in Arabia non presa in considerazione e interessamenti dalla Germania mai approfonditi. “Serve un’offerta” aveva lasciato intendere Gasperini nella sua conferenza stampa di inizio stagione, ammettendo la possibilità di un addio di Soulé. C’è stato un sondaggio da parte del Milan che però è alle prese con l’affaire Leao e deve decidere come muoversi nel reparto offensivo.

I giallorossi chiedono circa 40 milioni ma al momento nessuna trattativa avviata mentre Matias continua a lavorare a Trigoria provando a convincere il tecnico a puntare ancora su di lui a Roma e alla ricerca di un esterno d’attacco sinistro (di piede destro) che D’Amico vorrebbe portare il prima possibile in giallorosso.

Nusa resta al momento un obiettivo difficile date le richieste del Lipsia, che ha appena incassato oltre 100 milioni dal Real per Diomande. Il preferito, dopo il norvegese, è Ezzalzouli del Betis. I giallorossi trattano con il club spagnolo per abbassare la richiesta iniziale di 60 milioni. L’obiettivo è provare a trovare l’intesa intorno ai 45 milioni: la trattativa si scalda.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

242 articoli

ARTICOLI CORRELATI