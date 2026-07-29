Aruta: “Leao a Roma? Sarebbe top ma la smetta di fare il rapper”

Il ‘Re Leone’ Sossio Aruta infiamma il Vip Master 2026 di Milano Marittima: “Con Allegri il Napoli vince lo scudetto”. Questa la rivelazione di Sossio Aruta in queste ore ai nostri microfoni, direttamente dal Circolo Tennis dove è terminata con successo la manifestazione sportiva del Vip Master 2026. Ebbene sì, Sossio Aruta – volto amatissimo del mondo calcistico e televisivo – ha parlato a cuore aperto del suo Napoli, del nuovo corso targato Allegri. Ma anche e soprattutto dei grandi temi del calcio italiano ed europeo. Roma di Gasperini sotto i riflettori. Su Leao Aruta è chiaro: “Sarebbe gran colpo per la Roma”.

SOSSIO ARUTA SU ALLEGRI E AMORIM: “MILAN? NUOVO CORSO RISCHIOSO. MAX? TI FA ANCHE LO SHOW LI’ IN PANCHINA”

Allegri al Napoli e la corsa scudetto: il pronostico scudetto sulla Serie A 2026/27

Dichiarazioni forti, tra il serio e il faceto, colorate, in pieno stile Aruta insomma. Parole che accendono il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.Su: “Ma andiamo per ordine e scopriamo le sue dichiarazioni integrali.

Aruta non ha dubbi: il Napoli, anche con un Allegri non sempre ben visto dalla piazza, può puntare dritto al tricolore. “Allegri vincerà lo scudetto, ne sono sicuro, anche se non è poi così ben visto a Napoli”, ha detto con convinzione. Per Sossio, l’unica squadra in grado di impensierire gli azzurri resta l’Inter, come accennato, “perché l’Inter è sempre l’Inter”. Sul piano dello spettacolo, Aruta ha scherzato: “Con Allegri c’è da annoiarsi? Ma no, sicuramente no. Non tanto dal punto di vista del gioco (ride, ndr)… Allegri lo spettacolo lo fa pure lì dalla panchina, sul rettangolo”. Ringraziamo come sempre Sossio: sempre un piacere ritrovarlo al Privé del Vip Master Tennis, un grande torneo conclusosi all’insegna delle emozioni e dello spettacolo.

Vlahovic, Leao, Malen e il talento da gestire: “Sulla Roma credo che… Leao? Sarebbe bel colpo ma non deve pensare a fare il rapper (ride Aruta, ndr)”

Tra i singoli, Aruta ha elogiato Vlahovic, definendolo “un grande attaccante, uno che fa reparto da solo”. Poi un passaggio su Leao, Malen e il giovane Nusa. Gli abbiamo chiesto se a Roma con questo potenziale trio si potrebbe sognare lo scudetto… “Leao e Malen bella coppa, tanta roba insieme. Ma Leao non deve pensare a fare il rapper: se fa solo il giocatore è un grande”. Non si è sbilanciato su Nusa ma siamo convinti, da parte nostra, che sarebbe un trio incontenibile, il più forte d’Italia.

Spagna mondiale e il rischio Milan con Amorim

Aruta ha commentato anche il Mondiale 2026, definendo la vittoria della Spagna “meritatissima, perché è stata la squadra che ha giocato meglio: bel calcio e bel gioco”. Sul nuovo Milan di Amorim, invece, si è mostrato più prudente: “Per me è rischioso, però a volte può succedere il miracolo. Vedremo”. Una visione che riflette l’incertezza attorno al progetto rossonero, tra ambizione e incognite. Anche Tacchinardi, sempre in esclusiva, ci ha detto in queste ore in Romagna: “Amorim al Milan? Non mi piace, non mi stimola. Meglio un progetto italiano: io alla Juve ho vinto con tanti italiani”. Sotto veloce gallery dell’evento Vip Master 2026 Milano Marittima, tenutosi venerdì e sabato tra Paparazzi di Patrick Baldassari e Circolo Tennis di Viale Jelenia Gora. Ancora un ringraziamento a ‘Re Leone’ per la disponibilità. Aruta grande bomber: grazie per la disponibilità. Intervista del giornalista Daniele Bartocci a Sossio Aruta (foto sotto)