Da Trigoria arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Pisilli dopo la botta ricevuta nell’allenamento di ieri.
Il centrocampista giallorosso, Niccolò Pisilli, dati i molteplici infortuni nel reparto della trequarti, il più recente quello di Pellegrini nell’ultima partita di campionato contro il Pisa, doveva essere per Gasperini il jolly contro l’Atalanta.
La botta subita in allenamento
Purtroppo però, proprio durante l’allenamento di ieri a Trigoria,
il giovane romaniste ha subito una botta alla caviglia e le sue condizioni non rassicurano il tecnico piemontese. Secondo quanto emerso dalle ultime analisi, quella di Pisilli
sembrerebbe essere una distorsione alla caviglia sinistra. I calciatore verrà monitorato di giorno in giorno fino all’attesissima sfida contro l’Atalanta
, sperando che in questi giorni possa risolvere il problema e scendere in campo.