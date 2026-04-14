ULTIM'ORA
Malagò tentato dalla FIGC: “Non mi sono candidato, ma è una sfida che affascina” Dovbyk non molla, il recupero passa dai social: “Tornerò più forte” – VIDEO Sabatini smorza le polemiche: “Roma, il vero nodo è capire quanto vale davvero la rosa” Atalanta col fiato sospeso: Hien in dubbio per la Roma, Palladino aspetta segnali Totti torna a parlare: riflettori su eBay Live tra aste e nostalgia giallorossa Giudice Sportivo, secondo giallo per Celik: la multa ai giallorossi Trigoria, Roma in ansia per le condizioni di Pisilli: cos’è emerso dagli esami Trigoria, Mancini punta il rientro contro l’Atalanta: le sue condizioni Roma-Lazio, possibile posticipo del derby: la data Milan-Roma, 14 aprile 1963: i giallorossi compiono l’impresa contro i futuri campioni d’Europa
NEWS
BREAKING

Trigoria, Roma in ansia per le condizioni di Pisilli: cos’è emerso dagli esami

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Trigoria, Roma in ansia per le condizioni di Pisilli: cos’è emerso dagli esami

Da Trigoria arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Pisilli dopo la botta ricevuta nell’allenamento di ieri.

Il centrocampista giallorosso, Niccolò Pisilli, dati i molteplici infortuni nel reparto della trequarti, il più recente quello di Pellegrini nell’ultima partita di campionato contro il Pisa, doveva essere per Gasperini il jolly contro l’Atalanta.

La botta subita in allenamento

Purtroppo però, proprio durante l’allenamento di ieri a Trigoria, il giovane romaniste ha subito una botta alla caviglia e le sue condizioni non rassicurano il tecnico piemontese. Secondo quanto emerso dalle ultime analisi, quella di Pisilli sembrerebbe essere una distorsione alla caviglia sinistra. I calciatore verrà monitorato di giorno in giorno fino all’attesissima sfida contro l’Atalanta, sperando che in questi giorni possa risolvere il problema e scendere in campo.

#asr #asroma #Atalanta #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180708 articoli

ARTICOLI CORRELATI