Trigoria, Mancini punta il rientro contro l’Atalanta: le sue condizioni
Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 14/04/2026
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Continuano ad arrivare aggiornamenti da Trigoria sulle condizioni degli infortunati, in vista del big match contro l’Atalanta.
Questo sabato, alle 20:45, andrà in scena allo Stadio Olimpico, l’attesissimo big match tra Roma e Atalanta, valido per la 33 esima giornata del campionato di Serie A. In vista del match che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa Champions delle due squadre (Roma 6° e Atalanta 7°), i giallorossi in questi giorni stanno preparando la sfida a Trigoria.