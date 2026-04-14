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Trigoria, Mancini punta il rientro contro l’Atalanta: le sue condizioni

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Trigoria, Mancini punta il rientro contro l’Atalanta: le sue condizioni

Continuano ad arrivare aggiornamenti da Trigoria sulle condizioni degli infortunati, in vista del big match contro l’Atalanta. 

Questo sabato, alle 20:45, andrà in scena allo Stadio Olimpico, l’attesissimo big match tra Roma e Atalanta, valido per la 33 esima giornata del campionato di Serie A. In vista del match che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa Champions delle due squadre (Roma 6° e Atalanta 7°), i giallorossi in questi giorni stanno preparando la sfida a Trigoria.

Le condizioni di Mancini

Per quanto riguarda le condizioni del centrale giallorosso, Gianluca Mancini, uscito per infortunio durante la partita contro l’Inter, sembrerebbe esser rientrato parzialmente in gruppo. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, quindi, dopo la lesione all’adduttore, sembra confermato il piano di essere in campo contro l’Atalanta

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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