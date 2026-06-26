Soulé prende tempo, Romano al Cagliari

Soulé non è convinto del trasferimento in Arabia Saudita, mentre dalla Germania ancora nessuna offerta. Intanto ceduto Romano al Cagliari.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Quella delle cessioni è una vera e propria corsa contro il tempo che la Roma deve concludere entro il 30 giugno. I soldi che arriveranno dai diritti tv (poco meno di 20) e forse dall’assicurazione per il caso Bove aiutano, ma non bastano. Almeno un big andrà venduto.

L’offerta delperè stata respinta dallo stesso giocatore, mentreè considerato incedibile. In vetrina rimangono, ormai è diventata una sorta di filastrocca. Sull’argentino sono piombati due club arabi (Al Hilal e Al Ahli) ma non è arrivata nessuna offerta monstre anche perché rispetto agli anni scorsi sono diminuite le spese faraoniche. Lachiede 40 milioni, ma si accontenterebbe anche di 35 di base fissa più eventuali bonus. C’è però da convincere il calciatore che a 23 anni non vorrebbe finire in un campionato di basso livello.

Meglio la Bundesliga dove ci sonoche però neanche ieri si sono presentate con offerte alle porte di Trigoria. Nel frattempo, è ai dettagli la cessione aldi(battuta la concorrenza di Palermo e Bologna). Operazione da circa 7 milioni, il 15% finirà nella casse del

Capitolo Koné: il francese ha un po’ complicato i piani dei giallorossi rifiutando l’Atletico Madrid che avrebbe messo sul piatto 45 milioni. Sullo sfondo ci sono Arsenal e Chelsea. Attenzione, soprattutto, ai Blues e all’assist di Mourinho che sta spingendo per portare Enzo Fernandez a Madrid prima della fine del Mondiale. In quel caso lui potrebbe diventare il sostituto, D’Amico rimane in attesa.