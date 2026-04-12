Serie A, Bologna-Lecce 2-0: ai ragazzi di Italiano bastano i gol di Freuler e Orsolini per battere i salentini

Al Dall’Ara va in scena Bologna-Lecce. Due squadre con ambizioni differenti ma con la stessa necessità: portare a casa punti per rimanere aggrappati ai propri obiettivi.
I ragazzi di Italiano vengono dalla brutta sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Aston Villa rimediata giovedì in Europa League, e nonostante la testa probabilmente sia già proiettata al ritorno di coppa, devono continuare a fare punti in campionato per ottenere un piazzamento europeo. I salentini, guidati da Eusebio Di Francesco, sono nel momento clou della stagione: devono assolutamente mantenere la categoria.Tra le due squadre c’è differenza di organico e si vede: i padroni di casa spingono e trovano l’1-0 con Remo Freuler. Lo stesso risultato maturerà con il passare del tempo, senza particolari squilli ospiti. Negli ultimi minuti Riccardo Orsolini, firma il 2-0 finale. Rossoblù che ora possono concentrarsi sull’impresa da provare a fare a Birmingham in settimana. Non sono si certo queste le partite in cui invece, ai giallorossi si chiedevano punti salvezza, ma il tempo stringe e ora ogni partita sarà come una finale, visti anche i risultati delle dirette concorrenti.