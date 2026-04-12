Serie A, Parma-Napoli 1-1. Frenata decisiva per lo scudetto?

Il Napoli ci prova soprattutto nel secondo tempo, ma al “Tardini” non riesce ad andare oltre l’1-1. Per il Parma un punto importante.

Non basta il pareggio del solito McTominay nel secondo tempo al Napoli di Antonio Conte, che si infrange contro l’ostico sistema del Parma di Cuesta. I gialloblu si portano addirittura in vantaggio nella prima frazione con un’azione tanto semplice quanto efficace: lancio lungo, spizzata di Elphenge (titolare per Pellegrino squalificato) e scatto in profondità di Strefezza che non sbaglia.

Serie A, il Napoli dice forse addio al campionato

Nei secondi 45′ il forcing delporta alla rete del centrocampista scozzese, e nei minuti finali i due subentratisfiorano il raddoppio. Il, invece, recrimina soprattutto per un rigore non concesso su fallo di mano didopo una carambola con

La partita era fondamentale per il Napoli per tenersi attaccati al treno Inter. Con questi due punti persi, i nerazzurri restano a +6 e questa sera contro il Como possono tornare a +9. Pareggio invece importantissimo per il Parma che si trova ora a 9 punti da Lecce e Cremonese pari al terzultimo posto a quota 27. La reazione del caldissimo pubblico del “Tardini” al fischio finale certifica come ormai la salvezza si trovi davvero a un passo.