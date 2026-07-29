La Roma continua a lavorare sul fronte entrate. Dopo Castro, la dirigenza giallorossa vuole regalare un altro rinforzo a Gasperini.

Da tempo nella lista di Tony D’amico c’è il nome di Abde Ezzalzouli. Con i suoi 10 gol realizzati e 8 assist serviti in 29 apparizioni nella passata stagione, l’attaccante del Betis ha attirato l’attenzione della società capitolina. Il suo profilo intriga molto a Gasperini, e potrebbe essere un ulteriore rinforzo da aggiungere al reparto offensivo.

Pronta un’offerta

Secondo quanto riportato dal portale spagnolola società capitolina avrebbe avviato i contatti con il club spagnolo. Inoltre, il quotidiano aggiunge che la Roma starebbe pensando di mettere sul piatto un’offerta daLa società andalusa aveva fissato una clausola rescissoria da, dunque potrebbe prendere in seria considerazione la proposta fatta dai giallorossi e capire quali siano le vere intenzioni del giocatore. Intanto, dadiversi segnali arrivano e la fiducia cresce.