ULTIM'ORA
Mercato Roma, occhi puntati su Kevin per l’attacco Calciomercato Roma, avviati i contatti con il Betis per Ezzalzouli: pronta un’offerta Gualtieri: “Lo stadio della Roma si farà. Friedkin ci tiene molto” Roma, si conclude la campagna abbonamenti Calciomercato, Diarra e Raskin se parte Koné Trigoria, caso trasferimenti: lascia la responsabile del personale Il ricordo di Protti: l’indimenticato bomber ex Lazio rimarrà nella storia Aruta: “Leao a Roma? Sarebbe top ma la smetta di fare il rapper” Castro-Malen, prove di coppia Ranieri, quel “no” di un anno fa solo per il legame con la Roma
NEWS

Calciomercato Roma, avviati i contatti con il Betis per Ezzalzouli: pronta un’offerta

Dienabou Balde
Pubblicato 32 minuti fa il 29/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, avviati i contatti con il Betis per Ezzalzouli: pronta un’offerta

La Roma continua a lavorare sul fronte entrate. Dopo Castro,  la dirigenza giallorossa vuole regalare un altro rinforzo a Gasperini.

Da tempo nella lista di Tony D’amico c’è il nome di Abde Ezzalzouli. Con i suoi 10 gol realizzati e 8 assist serviti in 29 apparizioni nella passata stagione, l’attaccante del Betis ha attirato l’attenzione della società capitolina. Il suo profilo intriga molto a Gasperini, e potrebbe essere un ulteriore rinforzo da aggiungere al reparto offensivo.

Pronta un’offerta

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport.Es, la società capitolina avrebbe avviato i contatti con il club spagnolo. Inoltre, il quotidiano aggiunge che la Roma starebbe pensando di mettere sul piatto un’offerta da 55 milioni di euro più bonus. La società andalusa aveva fissato una clausola rescissoria da 60 milioni, dunque potrebbe prendere in seria considerazione la proposta fatta dai giallorossi e capire quali siano le vere intenzioni del giocatore. Intanto, da Trigoria diversi segnali arrivano e la fiducia cresce.

#asroma #betis #Ezzazouli #Mercato

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

54 articoli

ARTICOLI CORRELATI