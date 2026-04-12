I più preziosi per anno di nascita in Italia: ci sono due romanisti

La lista dei calciatori più preziosi per ogni anno di nascita in Italia vede comparire due giallorossi: si tratta di Robinio Vaz e Manu Koné.

Sui propri profili social la pagina italiana di Transfermarkt, noto sito internazionale di mercato (e non solo) ha pubblicato una curiosa lista. Per ogni anno di nascita dal 2008 al 1985 è elencato il calciatore più prezioso, cioè quello con il valore di mercato più alto secondo il database del network.

Italia, i calciatori più preziosi per età

Tra i 24 nomi sono presenti ben due romanisti:è infatti primo tra i 2007 con una quotazione di 18 milioni, mentreprimeggia tra i 2001 con un valore di 40 milioni di euro. Dietro di loro, rispettivamente, centrocampista svedese del, e, il mediano juventino con cui Koné condivide anche la nazionalità, e cui ha di fatto soffiato il posto nelladi

sono al terzo e quarto posto tra i 2004 – davanti a loro ci sonodel Como edel. Secondo e terzo sono invecetra i 2003, uno superato da, l’altro condivide il gradino più basso del podio con

La Roma non è l’unica squadra presente più volte in questa peculiare classifica. Il Napoli è presente con 4 giocatori, l’Inter addirittura con 5, il Milan con 3 e il Como con 2 come i giallorossi. Ci sono anche parecchi ex: Romelu Lukaku è il più prezioso tra i classe 1993, Henrikh Mkhitaryan tra i nati nel 1989 e Pedro, ora alla Lazio, tra coloro nati nel 1987. Ai due estremi della lista Honest Ahanor dell’Atalanta, anche lui accostato e cercato dalla Roma lo scorso anno, e l’intramontabile Luka Modric.