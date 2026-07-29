Gualtieri: “Lo stadio della Roma si farà. Friedkin ci tiene molto”

Il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri è intervenuto a Retesport per parlare della questione Stadio della Roma, il cui iter procede.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto nella mattinata odierna sulle frequenze della radio romanista Retesport. Il Primo Cittadino ha parlato soprattutto della questione stadio, giunta a un momento di svolta decisivo. L’impianto sorgerà come sappiamo nella zona di Pietralata, e il sindaco ha indicato settembre come deadline per la conferenza dei servizi.

Le parole di Gualtieri

“Lo stadio della

Roma

si farà. Entro settembre conclusione della Conferenza di Servizi. Sarà un impianto iconico, riconoscibile, unico in Europa.

Friedkin

? Ci tiene tantissimo”

le dichiarazioni in diretta radiofonica.