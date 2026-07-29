Gualtieri: “Lo stadio della Roma si farà. Friedkin ci tiene molto”

Il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri è intervenuto a Retesport per parlare della questione Stadio della Roma, il cui iter procede.
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto nella mattinata odierna sulle frequenze della radio romanista Retesport. Il Primo Cittadino ha parlato soprattutto della questione stadio, giunta a un momento di svolta decisivo. L’impianto sorgerà come sappiamo nella zona di Pietralata, e il sindaco ha indicato settembre come deadline per la conferenza dei servizi.