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Scossone Roma: Massara pronto a salutare dopo Ranieri

Redazione
Pubblicato 32 minuti fa il 23/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Scossone Roma: Massara pronto a salutare dopo Ranieri

Dopo Ranieri, possibile addio anche del direttore sportivo

Con la separazione tra la Roma e Claudio Ranieri ormai alle porte, anche la posizione del direttore sportivo Ricky Massara sembra sempre più in bilico. Secondo quanto riferito dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora su X, Frederic Massara sarebbe vicino all’uscita dal club giallorosso, segnando così un ulteriore cambiamento nell’organigramma sportivo. Una scelta maturata anche in seguito alle frizioni tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e lo stesso Ranieri, oltre che per la volontà della società di intraprendere un nuovo percorso progettuale.

Massara era stato voluto proprio da Ranieri nella scorsa stagione per raccogliere l’eredità di Ghisolfi, ma ora, con l’imminente uscita dell’allenatore, anche il destino del dirigente appare segnato. La proprietà Friedkin, già impegnata in valutazioni interne, sembra orientata ad avviare una nuova fase con un diverso profilo dirigenziale. Tra le possibili alternative per sostituire Massara spicca il nome di Giuntoli, protagonista dello scudetto del Napoli sotto la guida di Spalletti prima dell’esperienza alla Juventus, dove non ha ottenuto gli stessi risultati. La Roma starebbe quindi valutando di ripartire proprio da lui, nonostante l’interesse di altri club nei suoi confronti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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