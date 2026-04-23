Nuovi scenari dirigenziali in casa Roma: Giuntoli tra le opzioni

L’assetto societario della Roma potrebbe andare incontro a importanti modifiche, in particolare per quanto riguarda il comparto sportivo. Dopo l’addio di Claudio Ranieri, anche il ruolo del direttore sportivo Frederic Massara non sembra più così saldo. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, tra i possibili sostituti torna in auge il nome di Cristiano Giuntoli.

L’ex dirigente della Juventus sta valutando diverse opportunità, inclusi incarichi fuori dall’Italia, ma non esclude una permanenza nel panorama calcistico nazionale, dove anche la Roma rappresenta una pista concreta. Un eventuale approdo di Giuntoli dipenderà comunque dalle scelte legate a Massara e dalla posizione della proprietà Friedkin nei suoi confronti. Nel frattempo, Gian Piero Gasperini appare sempre più vicino alla conferma sulla panchina romanista. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza sarebbe orientata a dare continuità al progetto tecnico guidato dall’allenatore.

Per quanto riguarda il possibile nuovo direttore sportivo, qualora si concretizzasse la separazione con Massara, il profilo di Giuntoli risulta tra i più apprezzati sia dalla proprietà sia dallo stesso Gasperini. Al momento, però, non ci sarebbero stati contatti diretti tra le parti.