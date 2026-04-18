I convocati di Roma-Atalanta: fuori Wesley, ma c’è un recupero

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Atalanta delle 20.45. Confermata l’assenza di Wesley, ce la fa Pisilli.

La Roma ha fatto sapere ieri che avrebbe comunicato i convocati per la sfida contro l’Atalanta all’Olimpico soltanto in mattinata. La decisione è da attribuire al dubbio su alcune situazioni di giocatori non al meglio della condizione. Alla fine, rimane fuori Wesley, considerato pronto per giocare da Gasperini ma non dallo staff medico.

Recupera, invece,, che lunedì si era procurato una distorsione alla caviglia dopo uno scontro conin allenamento. Così come è regolarmente presente, gestito durante la settimana. Si rivede anche, che aveva saltato il match col Pisa. Assenti i lungodegenti, che potrebbe tornare a

Nessuna chiamata per i Primavera Arena, di tanto in tanto aggregato alla prima squadra, e Bah, che avrebbe potuto rappresentare un’opzione per un centrocampo ridotto ai minimi termini.

I convocati di Roma-Atalanta, la lista

Qui la lista completa dei convocati:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza