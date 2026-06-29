Soulé tentenna, la Roma si ferma

Soulé tentenna ma non è convinto dall’Arabia. La Roma va verso la sanzione dell’Uefa senza svendere i suoi gioielli. Spera in una multa, forse in una limitazione della lista.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Il vento d’Arabia soffia forte, ma non abbastanza da spostare Soulé che ancora non ha preso una decisione sul suo futuro. L‘Al Ahli continua il pressing senza però ancora aver presentato un’offerta ufficiale, dall’altra parte c’è la Roma che spinge per la cessione che aiuterebbe a limare la cifra da raggiungere per le plusvalenze. La richiesta è di 40 milioni, ma il club giallorosso sarebbe disposto ad accettarne anche 5 in meno. Il 10% inoltre andrà alla Juventus e anche per questo i bianconeri hanno provato a riaffacciarsi senza però approfondire più di tanto i discorsi. Matias avrebbe accettato volentieri la Germania ma né Borussia Dortmund né Stoccarda hanno messo sul piatto i soldi richiesti.

Non si svende Soulé, le conseguenze

Il tempo, però, è tiranno e il 30 giugno è ormai arrivato. Se Matias non accetterà l’Arabia Saudita larischia di concludere la prima parte di calciomercato con le sole cessioni dioltre ai soldi incassati da IMG per i diritti Tv internazionali. In extremis potrebbero arrivare quelli dall’assicurazione per il caso(10/15) mentre è ancora rimandato l’accordo col Basilea per i 6 milioni della querelle. Nelle ultime 48 oreproverà a cedere le seconde linee e qualche giovane. In uscita rimangonoe proseguono i discorsi col PSV perche vorrebbe acquistare a titolo definitivo il terzino. Ma anche chiudere le trattative ‘minori’ è tutt’altro che semplice.

Salvo stravolgimenti delle ultime ore la Roma rimarrà lontana dai 50 milioni di plusvalenze che avrebbe dovuto registrare entro il 30 giugno. A novembre è previsto il verdetto della Uefa e la speranza del club giallorosso è quella di ricevere solamente una multa, magari più salata rispetto a quelle degli anni scorsi. Tra le possibili sanzioni anche la limitazione della lista Uefa. L’importante è non subire stangate come il Marsiglia che è a rischio esclusione dalle coppe e potrà operare sul mercato senza troppa libertà. Uno scenario che però a Trigoria ad oggi escludono.

I Friedkin hanno deciso di non svendere i propri gioielli, neanche quelli in vetrina come Soulé e Koné. La Roma ha scelto di non farsi ‘strozzare’ dalle altre squadre europee a meno che in queste ultime 48 ore arrivino offerte davvero irrinunciabili. Difficile, forse impossibile.