A Gasp piace Puerta, seguito anche Engels

Oltre a Greenwood la Roma valuta centrocampisti in ottica cessione di Koné. Alla lista si aggiungono i nomi di Puerta e Engels.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – Aspettando le cessioni la Roma inizia ora a stringere il cerchio sugli acquisti chiesti da Gian Piero Gasperini. Le maggiori attenzioni sono concentrate su Mason Greenwood, per il quale verrà presentata nei prossimi giorni la prima offerta ufficiale al Marsiglia che non intende scendere dalla richiesta di 50 milioni più bonus, la stessa ribadita in queste ore anche al Fenerbahce.

Piace Puerta a centrocampo

Ma il tecnico ha chiesto anche un centrocampista soprattutto in considerazione della possibile partenza di. Tra i profili graditi c’èche si sta mettendo in mostra al Mondiale con la. Il classe 2003 lascerà II, ma la concorrenza non manca e vede anchetra le pretendenti. Valutazione: 20 milioni. La stessa didel, altro nome nell’agenda di. Piace da tempo, invece,cheaveva già chiesto ai tempi dell’. Il centrocampista danese lascerà il, probabilmente in prestito con diritto di riscatto.