ULTIM'ORA
Inter, Ausilio: “Pisilli? È uno dei migliori italiani, ma non c’è un interesse per una questione di ruolo” Mondiale, il Brasile soffre contro il Giappone ma la spunta sul finale grazie a Martinelli Dalla Roma a Eurobet.live, come è cambiato il rapporto tra club e operatori Soulé, un’estate tra vacanze e voci d’addio: ma i tifosi giallorossi mostrano il loro affetto per l’argentino Europeo U19: esordio vincente per gli Azzurri: vittoria per 2 a 0 contro la Serbia: esordio anche per Nardin Rabiot: “Koné? Ha questa capacità di spingersi in avanti palla al piede e di trovare passaggi per rompere le linee. È un ottimo giocatore” Roma, futuro in bilico per Mannini: interesse da Serie B, Portogallo e Svizzera I Friedkin pagano la multa UEFA: niente sacrifici e Gasp accontentato Greenwood mette fretta alla Roma: fissata la deadline, il Fenerbahçe incalza Greenwood-Roma, l’Atletico si sfila: i giallorossi vedono la strada in discesa
NEWS

A Gasp piace Puerta, seguito anche Engels

Redazione
Pubblicato 14 ore fa il 29/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
A Gasp piace Puerta, seguito anche Engels

Oltre a Greenwood la Roma valuta centrocampisti in ottica cessione di Koné. Alla lista si aggiungono i nomi di Puerta e Engels.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – Aspettando le cessioni la Roma inizia ora a stringere il cerchio sugli acquisti chiesti da Gian Piero Gasperini. Le maggiori attenzioni sono concentrate su Mason Greenwood, per il quale verrà presentata nei prossimi giorni la prima offerta ufficiale al Marsiglia che non intende scendere dalla richiesta di 50 milioni più bonus, la stessa ribadita in queste ore anche al Fenerbahce.

Piace Puerta a centrocampo

Ma il tecnico ha chiesto anche un centrocampista soprattutto in considerazione della possibile partenza di Manu Koné. Tra i profili graditi c’è Gustavo Puerta che si sta mettendo in mostra al Mondiale con la Colombia. Il classe 2003 lascerà II Racing Santander, ma la concorrenza non manca e vede anche Bologna e Porto tra le pretendenti. Valutazione: 20 milioni. La stessa di Arne Engles del Celtic, altro nome nell’agenda di D’Amico. Piace da tempo, invece, Matt O’Riley che Gasp aveva già chiesto ai tempi dell’Atalanta. Il centrocampista danese lascerà il Brighton, probabilmente in prestito con diritto di riscatto.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182493 articoli

ARTICOLI CORRELATI