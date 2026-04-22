Roma, l’infermeria: per Dovbyk e Pellegrini piano Parma

Dovbyk e Pellegrini ai box: la situazione infortunati in casa Roma e le possibili date di rientro.

Ai box, per sabato, resteranno Artem Dovbyk e Lorenzo Pellegrini, due calciatori che hanno vissuto storie diametralmente opposte in questa stagione. L’ucraino si è fermato a ripetizione, tanto da finire sotto i ferri e collezionare 27 assenze tra campionato e coppe.

L’ex capitano, invece, è stato tra i protagonisti della, nonostante abbia saltato la preparazione estiva per i postumi di un intervento, fermandosi soltanto una volta e per cinque partite prima del recente infortunio al flessore.

I tempi di recupero di entrambi, in ogni caso, potrebbero coincidere.non gioca dal 6 gennaio e vorrebbe tornare tra la trasferta di Parma (al momento in calendario il 10 maggio) e il derby con la. Molto dipenderà dall’esito dell’ecografia prevista entro fine settimana , invece, ha più speranze di giocare almeno al

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota)