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Roma, l’infermeria: per Dovbyk e Pellegrini piano Parma

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 22/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, l’infermeria: per Dovbyk e Pellegrini piano Parma

Dovbyk e Pellegrini ai box: la situazione infortunati in casa Roma e le possibili date di rientro.

Ai box, per sabato, resteranno Artem Dovbyk e Lorenzo Pellegrini, due calciatori che hanno vissuto storie diametralmente opposte in questa stagione. L’ucraino si è fermato a ripetizione, tanto da finire sotto i ferri e collezionare 27 assenze tra campionato e coppe.

L’ex capitano, invece, è stato tra i protagonisti della Roma, nonostante abbia saltato la preparazione estiva per i postumi di un intervento, fermandosi soltanto una volta e per cinque partite prima del recente infortunio al flessore.

I tempi di recupero di entrambi, in ogni caso, potrebbero coincidere. Dovbyk non gioca dal 6 gennaio e vorrebbe tornare tra la trasferta di Parma (al momento in calendario il 10 maggio) e il derby con la Lazio. Molto dipenderà dall’esito dell’ecografia prevista entro fine settimana. Pellegrini, invece, ha più speranze di giocare almeno al Tardini.

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota)

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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