La Roma cerca riscatti, la situazione dei calciatori in prestito

Ci sono dodici calciatori di proprietà della Roma, ma in prestito altrove. Alcuni di loro potrebbero essere fonte di plusvalenza, altri torneranno alla base.

Pagine Romaniste (L.Suriano) – Non è un mistero che la Roma abbia bisogno di racimolare più ricavi possibili entro il 30 giugno 2026, quando i bilanci societari saranno consegnati nelle mani dell’UEFA in ambito settlement agreement. Una mano arriverà dai calciatori in questo momento ceduti in prestito, che in totale sono 12. Non tutti saranno riscattati dalle rispettive squadre attuali, e le situazioni variano parecchio di caso in caso.

Dal prestito alla plusvalenza

Nei giorni scorsi si è parlato molto di, passato ala gennaio. La sensazione è che il Grifone sia intenzionato a riscattare il classe 2003. Il suo impatto, nonostante qualche problema fisico di troppo, è stato positivo. «Il riscatto? Lo vado a prendere io a casa» ha detto, che lo considera un suo pupillo. Fu proprio Daniele, del resto, a spingere per portarlo aa gennaio 2024. Nelle casse giallorosse entrerebbero così 10 milioni, e la plusvalenza dovrebbe essere circa della metà. In teoria ci sarebbe anche una percentuale del 15% sulla differenza tra acquisto e cessione da versare, ma Baldanzi è stato pagato più della cifra per cui sarà ceduto. Da valutare se, invece, farà il percorso inverso, ma questa è un’altra storia.

Sicura è la condizione di Eldor Shomurodov, pronto al suo primo mondiale con l’Uzbekistan. La Roma ha già ottenuto 3 milioni per il prestito dal Basaksehir, cui si aggiungeranno i 2,8 milioni dell’obbligo di riscatto in caso di salvezza del club di Istanbul. Una formalità, dal momento che gli uomini di Nuri Sahin stazionano attualmente al quinto posto. C’è anche una percentuale sulla rivendita, e chissà che il vicecapocannoniere del campionato turco (18 gol in 30 partite, solo Onuachu ha fatto meglio) non possa far fruttare altro guadagno.

Buone chance di permanenza le ha anche Anass Salah-Eddine, fresco vincitore dell’Eredivisie con il PSV e – la questione è assai controversa – tecnicamente anche della Coppa d’Africa con il Marocco. La sua stagione in Olanda è stata a due volti, tra numeri deludenti (0 gol e 0 assist) e prestazioni comunque buone nei 90′. Tanto che la società di Eindhoven, nonostante la titolarità persa a discapito di Mauro Junior, potrebbe versare nelle casse della Roma gli 8 milioni pattuiti. Gli stessi, ma con l’aggiunta di 2 milioni di bonus, sborsati dai capitolini un anno e mezzo fa.

Si sta mettendo in mostra invece il suo collega, ma di fascia destra, Saud Abdulhamid. Il laterale saudita si sta ben comportando in un Lens entusiasmante, secondo in Ligue 1 a un punto dal PSG (anche se con una gara in più) e in finale di Coupe de France. Per lui 3 gol e 6 assist in 27 partite che probabilmente gli varranno il riscatto fissato a 3,5 milioni. La Roma ha però un’opzione di riacquisto a 4. Non è da escludere che, nonostante la necessità di plusvalenze immediate, i giallorossi la esercitino per cercare acquirenti disposti a un esborso maggiore, forti anche della vetrina del Mondiale.

Guarda qui chi si rivede

«L’eterno ritorno di Marash Kumbulla» scriverebbe oggi Frederik Nietzsche. Il centrale albanese si era costruito una buona reputazione in Spagna lo scorso anno all’Espanyol, ma non abbastanza da garantire alla Roma una cessione favorevole. La Liga, del resto, non se la passa granché bene sul piano economico. Così dopo le esperienze catalane ed emiliane (al Sassuolo), l’ex Verona si è unito al Mallorca, ma soltanto in prestito. La sua stagione, però, è stata fin qui disastrosa: 10 presenze in tutte le competizioni e una preoccupante sequela di infortuni muscolari. Difficile quindi che il club delle Baleari eserciti il riscatto a 6 milioni + bonus.

Situazione analoga per Devis Vasquez, il portiere colombiano arrivato in estate dopo essersi svincolato dal Milan e diventato presto un oggetto misterioso. Poco gradito a Gasperini, è retrocesso nelle gerarchie che lo vedevano teoricamente come secondo e non ha mai giocato un minuto in maglia giallorossa. Il prestito al Besiktas nel mercato invernale non ha migliorato le cose: 0 presenze e la titolarità di Destanoglu mai davvero in discussione. Il 27enne tornerà quindi alla base, dove si cercherà di trovargli una nuova destinazione.

I giovani in prestito

Un discorso a parte lo meritano i ragazzi in prestito tra Italia e Europa. Luigi Cherubini sta facendo bene alla Sampdoria, titolare con 2 gol e 1 assist in 33 partite e una duttilità e uno spirito apprezzati dalla tifoseria. I blucerchiati non hanno un’opzione di riscatto e difficilmente, vista la situazione societaria e di classifica disastrata, si siederanno al tavolo con la Roma per discutere di un acquisto. Il classe 2004, però, piace ad altre squadre di B e anche in Serie A.

Identico destino per Alessandro Romano, allo Spezia da gennaio dove sta ben figurando nonostante i liguri sembrino destinati alla retrocessione. In estate tornerà alla Roma, che dovrà decidere se trattenerlo o cederlo, con il Bologna sulle sue tracce. Anche Mattia Mannini è in prestito secco, non ha giocato molti minuti con la Juve Stabia ma ha ottenuto la prima convocazione in Under 21 nell’ultima tornata di chiamate. Possibile che la società giallorossa opti per una nuova cessione temporanea. Scenario che si addice anche a Filippo Reale – 5 presenze in B con l’Avellino – che prima di partire ha rinnovato il suo contratto con i capitolini.

Il Bari deve sborsare un milione per trattenere Riccardo Pagano, non sempre titolare nell’undici pugliese. Difficile che l’operazione vada in porto in questo momento. Posizione condivisa con Buba Sangarè, tornato in Spagna all’Elche quasi nel silenzio generale. I valenciani possono acquistarlo per 4,5 milioni e si trovano al terzultimo posto in classifica. Il classe 2007, però, ha giocato da titolare 3 delle ultime 5 partite. Tutto dipenderà dalla salvezza e dalla fiducia riposta nel potenziale del giovane laterale destro.