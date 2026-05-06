Non è ancora una scelta definitiva, ma qualcosa inizia a muoversi dietro le quinte di Trigoria. La Roma programma il futuro e lo fa partendo da una figura chiave come il direttore sportivo.

Roma, primi contatti con Manna

Il giornalista Matteo De Santis a Radio Manà Manà Sport Roma, parla di un primo contatto tra il club giallorosso e il Napoli per Giovanni Manna. L’incontro, a quanto filtra, sarebbe stato positivo e ora si valuta la possibilità di trattare direttamente con il presidente Aurelio De Laurentiis, mettendo sul tavolo anche un eventuale indennizzo per liberarlo.