Non è ancora una scelta definitiva, ma qualcosa inizia a muoversi dietro le quinte di Trigoria. La Roma programma il futuro e lo fa partendo da una figura chiave come il direttore sportivo.
Roma, primi contatti con Manna
Il giornalista Matteo De Santis a Radio Manà Manà Sport Roma, parla di un primo contatto tra il club giallorosso e il Napoli per Giovanni Manna. L’incontro, a quanto filtra, sarebbe stato positivo e ora si valuta la possibilità di trattare direttamente con il presidente Aurelio De Laurentiis, mettendo sul tavolo anche un eventuale indennizzo per liberarlo.Manna rappresenta un profilo molto apprezzato per la sua capacità di lavorare sui giovani e costruire progetti solidi: dopo l’esperienza alla Juventus Next Gen, ha contribuito alla rifondazione tecnica del Napoli, portando innesti pesanti come Lukaku e McTominay. La Roma lo considera il primo nome sulla lista, ma strapparlo agli azzurri non sarà semplice.