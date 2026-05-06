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Roma, idea Manna per il dopo Massara: primi contatti con il Napoli, ma De Laurentiis non molla

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 06/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, idea Manna per il dopo Massara: primi contatti con il Napoli, ma De Laurentiis non molla

Non è ancora una scelta definitiva, ma qualcosa inizia a muoversi dietro le quinte di Trigoria. La Roma programma il futuro e lo fa partendo da una figura chiave come il direttore sportivo.

Roma, primi contatti con Manna

Il giornalista Matteo De Santis a Radio Manà Manà Sport Roma, parla di un primo contatto tra il club giallorosso e il Napoli per Giovanni Manna. L’incontro, a quanto filtra, sarebbe stato positivo e ora si valuta la possibilità di trattare direttamente con il presidente Aurelio De Laurentiis, mettendo sul tavolo anche un eventuale indennizzo per liberarlo.

Manna rappresenta un profilo molto apprezzato per la sua capacità di lavorare sui giovani e costruire progetti solidi: dopo l’esperienza alla Juventus Next Gen, ha contribuito alla rifondazione tecnica del Napoli, portando innesti pesanti come Lukaku e McTominay. La Roma lo considera il primo nome sulla lista, ma strapparlo agli azzurri non sarà semplice.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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