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Calciomercato Roma, si cercano acquirenti per Ziolkowski

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 06/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, si cercano acquirenti per Ziolkowski

Nella speranza di scongiurare la cessione di almeno un big la Roma cerca alternative. Una di queste potrebbe essere la vendita di Ziolkowski.

La scadenza del 30 giugno incombe e la Roma deve necessariamente trovare soluzioni per accumulare plusvalenze. Secondo il giornalista Checco Oddo Casano, uno dei calciatori in uscita sarebbe Jan Ziolkowski. Arrivato in estate dal Legia Varsavia per circa 6 milioni e mezzo di euro, i giallorossi cercano un’offerta attorno ai 20-25 milioni, con alcune squadre che hanno già manifestato il proprio interesse.

Già nelle settimane passate dalla Polonia si erano fatte largo voci secondo cui l’entourage del difensore avesse iniziato a guardarsi intorno. Il classe 2005 non è infatti felice del minutaggio concessogli da Gian Piero Gasperini fin qui.

La stagione di Ziolkowski

In questa annata il 20enne centrale di difesa ha giocato 21 partite con la maglia della Roma, di cui 9 da titolare. Ha segnato anche un gol fondamentale per la qualificazione agli ottavi di Europa League contro il Panathinaikos. Nel girone di ritorno ha però trovato poco spazio soprattutto dopo i rientri di Ndicka e Hermoso, con 5 sole presenze negli ultimi due mesi, nessuna sopra i 20 minuti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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