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La Roma di Gasperini vola e infrange un tabù durato 8 stagioni

Redazione
Pubblicato 57 minuti fa il 06/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
La Roma di Gasperini vola e infrange un tabù durato 8 stagioni

Con la vittoria di misura contro la Fiorentina, la Roma sale a 64 punti in classifica e riapre ufficialmente la corsa Champions.

Pagine Romaniste (M. O. Ndiaye) – I giallorossi, nell’ultima sfida all’ Olimpico, sono riusciti a sfruttare una grande occasione, dopo gli scivoloni di Juventus e Milan in giornata, portandosi così a -1 dai bianconeri e -3 dai rossoneri. Oltre alla soddisfazione di aver riaperto, una corsa Champions, che dopo il fantomatico gol del pareggio di Gatti in Roma-Juventus dello scorso 1° marzo, sembrava chiusa, gli uomini di Gasperini hanno infranto un tabù giallorosso che durava da anni.

Gasperini supera di nuovo Ranieri

Con i 64 punti stagionali, raggiunti grazie alla vittoria contro i Viola, la squadra di Gasp ha il miglior rendimento, alla 35esima giornata, dalla stagione 2017/2018 (70 punti), ultima annata di Champions League. Il tecnico piemontese è riuscito a superare anche i punti raggiunti, alla medesima giornata, la scorsa stagione con Ranieri in panchina, nella seconda parte di campionato, dopo gli esoneri di De Rossi e Juric (63 punti). Ora, il tecnico di Grugliasco, facendo filotto nelle ultime 3 partite rimaste, potrebbe concludere il campionato con 73 punti, superando definitivamente i punti raggiunti da Ranieri lo scorso anno (69), che per solo 2 punti, non bastarono a superare la Juventus ed entrare in Champions.

 

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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